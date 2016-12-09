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Yeniçağ Gazetesine sopalarla böyle saldırdılar

Meral Akşener, saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Öte yandan gazeteye saldırı ile ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde sopalarla gazete girişine gelen şahıslar kapıyı kırıp taşlı sopalı saldırı gerçekleştiriyor.

Yeniçağ Gazetesine sopalarla böyle saldırdılar

09 Aralık 2016 12:36
Yeniçağ Gazetesine sopalarla böyle saldırdılar - Tıkla İzle

Yeniçağ gazetesine dün akşam gerçekleşen saldırı sonrası Meral Akşener gazeteye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ben Yeniçağ gazetemize yapılan saldırı nedeni ile geçmiş olsun ziyaretine geldim. Bu saldırıyı alçakça namertçe ve korkakça buluyorum, lanetliyorum. Yeniçağ gazetesi çalışanları gazetenin kurumsal yapısı bu tür saldırılara alışık ama buradan bizi yönetenlere seslenmek isterim derhal faillerinin ve azmettiricilerinin bulunması gerekiyor. Çünkü bizi yönetenlerin emanetindedir bizim canımız, malımız, namusumuzun, şerefimizin korunması onların emanetindedir. Bizi yönetenlerin görevidir tez zamanda faillerinin ve azmettiricilerinin açıklanacağını ümit ediyorum takipçisi olacağız" dedi.

Öte yandan yeni ortaya çıkan güvelik kamera görüntülerinde, sopalı saldırganlar binaya geliyor ve kapıyı taş ve sopalarla kırarak gazeteye saldırıyor. 

Volkan Kayalar

Etiketler: Meral Akşener, yeniçağ gazetesi


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Toplam Yorum (1)

  • neron11 : 09 Aralık 2016, Cuma 13:42
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    meral hanım saldıranlar tanıdık çıkmasın dikkat edin.
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