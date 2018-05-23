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Yenifakılı’da şiddetli yağmur 15 ev ve ekili alanlara zarar verdi

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı Fehimli köyünde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve ekili alan sular altında kaldı. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yenifakılıda şiddetli yağmur 15 ev ve ekili alanlara zarar verdi

23 Mayıs 2018 00:30

Edinilen bilgiye göre, Yenifakılı ilçesine bağlı Fehimli köyünde öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırarak yerini sağanak yağışa bıraktı. Köyde yaşanan sel felaketi nedeniyle 15 evde maddi hasar oluşurken dere yatağı yakınlarındaki ekili alanlar da zarar gördü. Yaşanan şiddetli sağanağın ardından oluşan sel sularının köy yollarına taşıdığı molozlar, İl Özel İdaresi kepçe ve greyderleri aracılığıyla yol üzerinden kaldırıldı. Öte yandan sel felaketinin ardından bölgeye gelen Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yozgat İl Müdürlüğü ekipleri köyde zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.


Sel felaketi sonrası Fehimli köyüne giden Yenifakılı İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Arslan, hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Arslan “ Fehimli köyümüzde yaklaşık 15 ev ve başta pancar tarlaları olmak üzere, hububat tarım alanlarında zararlar oluştu. Bu zararların telafi edilmesi ve yaraların sarılması için Yenifakılı Kaymakamlığımız başkanlığında komisyon oluşturulacak. Detaylı incelemenin ardından hasar tespitleri netleşecek. Allah bir daha böyle afetlerden milletimizi korusun” dedi.  

 

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