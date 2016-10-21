İstanbul’da 500 bini aşkın nüfusuyla en fazla göç veren iller arasında yer alan Giresun, Yenikapı’da bir araya geliyor.Yenikapı’da doğal, kültürel zenginliklerin sergilenecek olduğu Giresun Günleri’nin adeta açık hava müzesine dönüşeceği belirtildi.

Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nin ardından Giresun Günleri’nin Yenikapı’da düzenlenecek olmasının anlamlı olduğunu belirten Giresun Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu; “Bugüne kadar Feshane’de düzenlediğimiz Giresun Günleri’ni Yenikapı’da gerçekleştiriyor olmak daha bir anlam ifade etmektedir. Giresun vatanperverliğini, misafirperverliğini burada bir kez daha milletimize göstermek istiyoruz. Biz Giresun kalbinin attığı her yerde olacağız. Biz Afyon’da Giresun Şehitliği’ndeyiz.15 Temmuz’da meydanlardaydık.Kurtuluş savaşında iki tane gönüllü alay kuran bir il olarak bugün de Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nin düzenlendiği Yenikapı’dayız.”

Yenikapı’da üç gün boyunca devam edecek olan Giresun Günleri’nin renkli görüntülerle misafirlerini ağırlayacağını da anlatan Federasyon Başkanı Kuğu;

“Bizim buradaki amacımız gurbet ile sıla arasındaki bağı oluşturabilmektir. Hemşerilerimiz memleketine gitmeden bütün görsellikleriyle duygusal anlar yaşayacaklardır.Giresun’un burada doğal, kültürel değerlerinin yanı sıra fındığımız, cevizimiz gibi çeşitli tarım ürünlerimizi, yöresel el sanatlarımızı tanıtacağız. Adeta burada Giresun açık hava müzesi kurulmuştur. Bunların yanı sıra birliğimizi, beraberliğimizi göstermek istiyoruz.”dedi.

AHMET BİLGE-UĞUR GÜLBOY

