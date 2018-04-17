Diğer
Kategoriler

Yenilenen Honda PCX125 yollara çıkıyor

Honda, çok sevilen modeli PCX125’i 2018 yılı için baştan aşağı yenileyerek yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Yenilenen Honda PCX125 yollara çıkıyor

17 Nisan 2018 13:51

Dünyanın önde gelen motosiklet üreticisi Honda, çok sevilen modeli PCX125’i 2018 yılı için baştan aşağı yeniledi. İkinci nesli ile ilk kez Türk tüketicisi ile buluşmaya hazırlanan Honda PCX125 18 Nisan’dan itibaren Türkiye’de yollarla buluşacak. Şirket açıklamasına göre Honda’nın 2010 yılında satışa sunduğu ve o günden bu yana Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa pazarında toplamda 140 bin adetlik satış rakamını geride bırakan scooter segmentindeki temsilcisi PCX125, 2018 yılında baştan aşağı yenilenen versiyonu ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yenilenen özellikleri ile ilk kez Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanan PCX125’te ekonomi ve konforun bir arada sunulması amaçlandı. 

Yeni LCD gösterge paneli, LED teknolojisine sahip ön farlar, arka stop lambaları ve daha büyük tekerlekler yeni PCX125’in öne çıkan özelliklerini oluşturuyor. PCX125’te yer alan su soğutmalı tek silindirli dört zamanlı SOHC motor, yüksek çekiş gücü ve düşük tüketimle düşük CO2 emisyon değerini kusursuz bir uyumla bir arada sunuyor. 8.500 d/d’da 12 PS (9 kW) güç üreten motor 5.000 d/d’da 11,8 Nm tork kullanıma sunuyor. Sürtünmesi azaltılan kayışlı sistemin de katkısıyla WMTC normuna göre litre başına 47,6 km ile yeni Honda PCX125 son derece tutumlu ve çevreci bir yapı sergiliyor. Yeni PCX125, 8 litrelik depo ile rahatlıkla 400 km’nin üzerinde menzil sunabiliyor. Start&Stop fonksiyonu sayesinde motosiklet durduktan 3 saniye sonra motoru geçici olarak stop ediyor. Sürücünün gaz pedalına hamle yapmasıyla ise sistem motoru tekrar çalıştırıyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç