Diğer
Kategoriler

Yenişehir’de Roman gecesi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Roman gecesinde renkli anlar yaşandı.

Yenişehirde Roman gecesi

24 Temmuz 2017 16:18

Yenişehir Belediyesi ve Romanlar Derneği’nin ortaklaşa tertiplediği Roman gecesi ilgi gördü.
Saat Kule Meydanı'nda gerçekleştirilen gecede konuşan Romanlar Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Altınsoy, Uluslararası Roman Kongresinin ilk defa toplandığı 8 Nisan 1971 tarihinin 1990 yılında Dünya Romanlar Günü olarak ilan edildiğini belirterek, “Roman vatandaşlarımızın meselelerine dikkat çekmek maksadıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve kamuoyunda ‘Roman açılımı’ diye bilinen iyileştirme politikaları her yıl ülkemizde de kutlanmaya devam edilmektedir. Değişik faaliyetlerle 6 yıldan bu yana kutlanan Romanlar Günü Türk toplumunun asil unsuru olan Romanların geleneksel kültürlerini yaşatma ve tanıtmanın yanı sıra aynı zamanda Roman vatandaşlarımızın sıkıntısını dile getirmeye ve seslerini duyurmaya çalıştıkları gün olmuştur” dedi.

Romanlar Derneği’nin Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i plaket vermesinin ardından sahneye çıkan İzmirli Erco binlerce Roman vatandaşı coşturdu. Ardından Roman’ların Tarkan’ı olarak bilinen Kobra Murat sahne aldı. Kobra Murat Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Başkan Süleyman Çelik’i de sahneye davet edip oynattı. Geceye yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!