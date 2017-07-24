Yenişehir’de Roman gecesi

Yenişehir Belediyesi ve Romanlar Derneği’nin ortaklaşa tertiplediği Roman gecesi ilgi gördü.

Saat Kule Meydanı'nda gerçekleştirilen gecede konuşan Romanlar Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Altınsoy, Uluslararası Roman Kongresinin ilk defa toplandığı 8 Nisan 1971 tarihinin 1990 yılında Dünya Romanlar Günü olarak ilan edildiğini belirterek, “Roman vatandaşlarımızın meselelerine dikkat çekmek maksadıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve kamuoyunda ‘Roman açılımı’ diye bilinen iyileştirme politikaları her yıl ülkemizde de kutlanmaya devam edilmektedir. Değişik faaliyetlerle 6 yıldan bu yana kutlanan Romanlar Günü Türk toplumunun asil unsuru olan Romanların geleneksel kültürlerini yaşatma ve tanıtmanın yanı sıra aynı zamanda Roman vatandaşlarımızın sıkıntısını dile getirmeye ve seslerini duyurmaya çalıştıkları gün olmuştur” dedi.



Romanlar Derneği’nin Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i plaket vermesinin ardından sahneye çıkan İzmirli Erco binlerce Roman vatandaşı coşturdu. Ardından Roman’ların Tarkan’ı olarak bilinen Kobra Murat sahne aldı. Kobra Murat Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Başkan Süleyman Çelik’i de sahneye davet edip oynattı. Geceye yaklaşık 5 bin kişi katıldı.