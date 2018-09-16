'Yerelde de ittifak olabilir'

Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti, belediye başkanları ve il başkanlarını Ankara'da topladı. Genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından basına kapalı devam eden toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde AK Parti-MHP ittifakı konusunda net mesajlar verdi. Erdoğan, ihtiyacın hasıl olması halinde ittifak yapacaklarının altını çizerken, “Cumhur İttifakındaki dayanışmamız neyse yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkânımız olabilir. Ama bazı illerde ihtiyaç yok” dediği belirtildi. Teşkilatına tasarruf yapmaları gerektiğini de belirten Erdoğan'ın şu mesajları verdiği öğrenildi:

∂ Yediden yetmişe makam gözetmeksizin herkes tasarruf etsin. İllerinize döner dönmez sahada olun. Sahada olduğunuz sürece kravatı çıkarın, gönüllere dokunun, kibirli olmayın. (İl başkanları) Bana sormadan istifa etmeyin.

∂ Yarım kalmış projeler bitmeden yeni projelere başlamayın. Öncelikli yapılması gereken çalışmaları listeleyin ve bana bildirin.

∂ İl başkanları başta olmak üzere, belediye başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanlarının makam odaları şatafattan uzak olsun. Bina giydirmeleri konusunda da bu hassasiyete uyalım.

Tanıtıma ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da AK Parti'nin kurumsal kimliğine ilişkin yeni düzenlemeler ve 81 ildeki tüm teşkilat mensuplarının sosyal medyayı nasıl kullanacaklarına yönelik bir sunum yaptı. Ünal, yerel seçimlere yönelik haber paylaşımlarının ortak yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye Gazetesi