Yerli drone yazılımı ile dışa bağımlılığı ortadan kaldırdılar

Türkiye’de savunma sanayinde yerli ve milli üretimin yanı sıra yerli otomobil çalışmalarının başlatılmasının ardından yerli teknoloji yazılıma bir destekte bilgisayar programcısı kardeşlerden geldi. Tokat’ta bilgisayar programcısı olarak Teknopark’ta kurdukları şirketlerinde yerli drone yazılımı üzerinde çalışma yapan bilgisayar programcısı kardeşler Ercan Erçin (42) ile Recep Erçin (35) hayallerini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor. Türkiye’de harita mühendislerinin hazırlamış olduğu haritaların İnsansız Hava Araçları (İHA) tabletlerinde kullanılması için bir yazılım geliştiren bilgisayar programcısı kardeşlerden Ercan Erçin, geliştirdikleri yazılım sayesinde dronenin rotası, yüksekliği, haritalama ile ilgili ihtiyacı olan bilgileri tablet aracılığı ile kullanabildiğini söyledi.

Yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırdılar

Yurt dışından bağımsız yerli bir çalışma ve güvenliği sağlamak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Bilgisayar programcısı Ercan Erçin, yerli yazılımı dahada geliştireceklerini belirterek, “Bu anlamda piyasadaki çalışmaların oldukça sınırlı olduğunu gördük. Bu anlamda yaklaşık 3 yıl önce böyle bir çalışma yapmayı planladık. Drone üretimi yapan firmalarla ortaklaşa olarak yapılmış olan çalışmanın ürünüdür. Yurt dışına bağlı olmadan daha güvenli olarak tamamen Türk menşeyi yazılım geliştirdik. Bu yazılım sayesinde dışa bağımlığı bir nebze ortadan kaldırmış oluyoruz. Harita mühendislerinin yapmış oldukları haritaların üzerinde daha gerçekçi verileri kullanma imkanı sunmuş oluyoruz. Bu cihazlar genelde arazide İnternet olmadığı ortamlarda global haritaların olmadığı yerlerde bu hizmetin verilebilmesi için yapılmış bir çalışma” dedi.

Türkiye'deki yerli yazılıma destek

Bilgisayar programcısı Recep Erçin ise yerli ve özgün projeyi java ortamında geliştirdiklerini belirterek, “Türkiye’deki yerli üretimlere katkımız olması açısından yerden kontrol yazılımlarına ek bir proje gerçekleştirdik. Yerli yazılım haritalarının yüzde yüz ve yerli özgün bir yazılım olarak geliştirdik.Bu yazılımla yükseklik verilerini okuyabiliyor, ölçüm yapabiliyoruz. Bu yaptığımız planlamaları yerden kontrol oto pilot yazılımına aktarıp bunlara dönük olarak kullanılması gereken özgün bir yazılım geliştirdik" diye konuştu.

"İnternet bağlantısını ortandan kaldırdık"

Dronlerde kullanılan haritaların online haritalar olduğuna dikkat çeken Erçin, yurt dışında bir problem olduğunda bu haritaların online kesilebileceğini belirterek, “Biz bu projemizle bu haritaları yerli hale getirdik. Tablete kendi haritalarımızı yükleyip kimseye bağımlı olmadan yurt dışı kaynaklı tehdit ve engelleri aşarak bir proje geliştirmeyi hedeflemiştik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile yerli üretime önem verildiğini ifade den Erçin,”Bizlerde bu anlamda yerli drone yazılımı için yola çıktık. Yerli haritaların dronlarda kullanılması için çalışma yaptık. Dışa bağımlı yazılımlarda internet bağlantısı olmadan kullanma şansı yoktu. Biz bu internet bağlantısını ortadan kaldırarak bir yazılım geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi ve İnsansız Hava Araçları üretimi yapan firmanın danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Ömer Yıldırım, İHA’ların yazılımında dışa bağımlılığı ortadan kaldırma amacıyla bir yazılım üretildiğini belirterek, “Yerli yazılımla koordinatları tablet üzerinden kontrol edebiliyoruz. Kullanıcıların ihtiyacı olan altlıkları kapalı ortamda sisteme yükleyebiliyoruz. Geliştirilmekte olan bu yazılım geleceğe yönelik güzel bir ışık verdiğini söyleyebiliriz. Bugüne kadar olan yazılımların tamamına yakını dış kaynaklı yazılımlar idi bundan sonra artık kendi kaynaklarımız ile savunmaya yönelik yazılımlar üretilmeye başlanmıştır”

Drone pilotu Batuhan Güllüdere ise şuan İHA’larda yer kontrol istasyonunda kullanılan yazılımlar açık kaynak kodlu haritalar kullanılarak yapılan yazılımlar olduğuna dikkat çekerek konuşmasını şöyle tamamladı: "Haritalar sürekli İnternet aracılığı ile güncellemekte, bu İnternet kaynağından haritalar kapatıldığı zaman kullanılmamaktadır. Şuanda yapılan yazılımla haritalarımız altlık harita olarak yer kontrol istasyonuna yüklenebiliyor. Bu haritaları sıkıntısız olarak İnternet olmayan ortamlarda kullanabiliyoruz"