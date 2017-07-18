Yerli tohumla küçük üretici destekleniyor, ürün fiyatları indiriliyor

CarrefourSA ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile gerçekleştirilen projede, küçük çiftçilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni projeyle, ekimden hasada, muhafazadan lojistiğine kadar üretim aşamalarının kontrollü olarak yapıldığı taze mahsul ürünler daha uygun fiyatlar ile raflardaki yerini alacak.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile geliştirdiği “Yerli Tohum Taze Mahsul” projesini, CarrefourSA’nın Bursa Yenişehir’deki üretici platformunda tanıttı. Basın toplantısına, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Genel Müdür Ayhan Karayama, Pazarlama Daire Başkanı Göktürk Hakan Şahin, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin ve Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece katıldı.

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Türkiye Tarım Kooperatifleri ile çok anlamlı bir işe başladıklarını belirterek, “Özellikle küçük üreticilerin sorunlarına çözüm getirerek, elleri ile büyüttükleri ürünlerine gözümüz gibi bakarak taze taze marketlerimize ulaştıracağız. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın politikaları doğrultusunda Milli Tarım projesine destek sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

“Önce Müşteri” diyerek tüketicilere en taze ürünleri, en uygun fiyata ve en kalite şekilde sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Z. Hakan Ergin, , “Sertifikalı yerli tohumlar ile yetişecek ürünleri tüketicimiz ile buluşturacağımızdan dolayı bu proje bizi daha fazla motive ediyor. Tüm paydaşların avantajına olacak bu projeyle beraber herkes kazanç sağlayacak. Ürünlerin henüz toplanma ve depolama aşamasında büyük bir kayba uğradığını biliyoruz. En uygun koşullarda reyonlarımıza taşınacak ürünlerde ürün kaybını da minimuma indireceğiz ve yaklaşık yüzde 40’ı bulan atıkların önüne geçeceğiz. Üreticiden tüketiciye olan süreçte yapılan iyileştirmeler ve düzenlemeler ile reyon satış fiyatlarımıza serbest piyasa koşulları elverdiği sürece en az yüzde 20 oranında bir indirim yansımasını hedefliyoruz” diye konuştu.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olarak tarımsal üretimin; değerini bularak tüketiciye ulaştırılması için kurumsal işbirliklerine gittiklerini belirterek, şunları söyledi;

“Bu çerçevede şeftaliden karpuza, domatesten kabağa, patatesten marula kadar çiftçilerimizce üretilen yaklaşık 50 çeşit yaş meyve ve sebzenin ülke genelinde Üretici Örgütü Belgesi sahibi 344 kooperatifimiz vasıtasıyla alınarak nihai tüketiciye doğrudan ulaştırılması amacıyla ülkemizin yaygın market zincirlerinden biri olan CarrefourSA ile önemli bir işbirliğine imza attık. Bu proje sayesinde CarrefourSA’nın yaş meyve sebze ihtiyacının kurumumuz aracılığıyla karşılanması, bu sayede de üreticilerimizin ürettiği ürünlerin doğrudan tüketicimizle buluşmasını hedefledik. Bu işbirliği ile bir yandan özellikle küçük ölçekte üretim yapan çiftçi ve ortaklarımızın pazar kaygısı taşımadan pazara ulaşmasına katkı sağlarken, diğer yandan tüketicilerimizin de daha uygun koşullarda kaliteli ve ekonomik ürün tüketmelerine aracılık edeceğiz.”

Ayşin Işıkgece: “Tarladan reyonlara kusursuz operasyon”

Proje ile küçük üreticilere sahip çıktıklarını vurgulayan CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece “Küçük üreticiler, bin bir emekle yetiştirdikleri ürünleri, profesyonel olmayan koşullarda maliyetli bir şekilde sunuyorlardı. Uzun zaman uğraş verdikleri ve yetiştirdikleri ürünler daha ilk aşamada büyük bir kayba uğruyordu. Özellikle domates, salatalık, patlıcan ve yeşillik grubunda tüm süreci en başından itibaren kontrol edebileceğimiz bir model oluşturduk. Küçük üreticilerimizden aldığımız ürünleri kendi personelimizle elleçliyor böylelikle atığı azaltıyoruz. Ürünlerin depoda elleçlenmesinde ve paketlenme aşamasında 140 kişiye istihdam sağlanmış olacak. Gözümüz gibi baktığımız bu ürünleri paketledikten sonra soğuk zinciri bozmadan marketlerimize getiriyoruz. Böylece reyonlardaki ürünlerin raf ömürlerini de artırıyoruz. Ayrıca üreticilere ve kendi marketlerimizdeki personelimize üretim-gıda güvenliği ve muhafaza konusunda eğitimler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin beğendiği lezzette yerli tohum ekilecek

Ayşin Işıkgece, Türkiye Tarım Kooperatifleri ile Antalya Kumluca ve Bursa Yenişehir’de başlattıkları projeyi Türkiye’nin farklı illerinde sürdüreceklerini belirtti.

İlerleyen dönemde ekilecek ürünün lezzetini de tüketicilerin belirleyeceğini anlatan Ayşin Işıkgece, “Tohum şirketlerine tüketicilerimizden gelen istek doğrultusunda talepte bulunacağız. Üreticilerimize de bu doğrultuda yerli tohumlar vereceğiz. Yakın bir zamanda çocukluğumuzdan bildiğimiz lezzette domatese, bibere veya patlıcana kavuşabileceğiz” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı Göktürk Hakan Şahin; Kooperatiflerimizce yaklaşık 2 aydır ürün değerlendirme kapsamında yaş sebze ve meyve alınarak CarrefourSA aracılığıyla nihai tüketiciye ulaştırıldığını vurgulayarak, şunları söyledi;

“Bu işbirliği ile bir yandan üreticilerimizden alım fiyatları üzerinden yapılan kesintileri azaltarak üretici kazancını artırmayı, diğer yandan da tüketicilerimizin daha uygun fiyata meyve sebze tüketmelerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Geçtiğimiz yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilan edilen Milli Tarım Projesi çerçevesinde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak yürüttüğümüz Sözleşmeli Bakliyat Üretimi Projemizde de CarrefourSA ile işbirliği içerisinde olacağız. Sözleşmeli Bakliyat Üretimi projesi çerçevesinde sahadaki tecrübeli personelimizin rehberliği ile üreticilerimize üretimini yaptıracağımız fasulye, nohut, mercimek, çeltik gibi ürünleri Tarım Kredi markasıyla ilerleyen günlerde CarrefourSA marketlerinde tüketicilerimiz ile buluşturacağız. Bu bakış açısı ile Tarım Kredi ile CarrefourSA olarak ortak üretici eğitimleri de planlanmaktadır. Tohumculuk şirketimiz Tareks A.Ş. ile yerli tohumu da öncelikleyerek sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştıracağımız bu birlikteliğin ülke üreticisine ve tüketicisine hayırlı olmasını temenni ederim.”

