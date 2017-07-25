Yerli ve yabancı turistler dövme yaptırmak için Türkiye'yi tercih ediyor

Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları, hem tatil yapmak hem de Türkiye'de yaşayan akrabalarını ziyaret etmek adına izinlerini memleketlerinde kullanmayı tercih ediyorlar. Eskişehir'de de sayısı oldukça fazla olan gurbetçi vatandaşlar, burada stüdyolara giderek dövme yaptırıyorlar.

"Türkiye dövme alanında çok gelişti ve gelişmeye de devam ediyor"



Bu sene dövme yaptırmak için gelen gurbetçi vatandaşların sayısında artış olduğunu söyleyen Dövme Sanatçısı Arda Ferhat Kalır, "Geçen seneye göre yurt dışından gelerek dövme yaptıran vatandaşlarımızın sayısında büyük bir artış var. İnsanlar genelde dövme yaptırmak için kendi memleketlerini seçiyorlar. Bunun en büyük nedeni de artık dövme yapım işleminin artık profesyonelleşmesi. Türkiye bu alanda çok gelişti ve gelişmeye de devam ediyor. Sadece Türk vatandaşları değil, yurt dışından tatil için gelen turist müşterilerimiz de oluyor. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz. Sosyal medyada yaptığımız dövme modellerini sergilediğimizde çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da insanların bizi tercih etmesine sebep oluyor" şeklinde konuştu.

"Hem kaliteli hem ucuz dövme yapıyoruz"



Dövme sanatını kaliteli bir şekilde icra etiklerini ve yurt dışına göre oldukça ucuz olduklarını söyleyen Kalır, "Bizi yurt dışından gelen vatandaşlarımızın yada turistlerimizin tercih etmesinin en büyük sebeplerinden biri de ücretler. Yaptığımız dövmenin kalitesi ortada. Yurt dışında yapılan dövmeleri de görüyorlar. Onlardan bir eksiğimizin olmadığını, hatta fazlamız olduğunu fark ettiklerinde burada dövme yaptırmak çok daha mantıklı geliyor. Çünkü yurt dışı ile Türkiye arasında fiyat farklı oluyor. Neredeyse Türkiye ortalaması Avrupa fiyatlarının yarısı kadar" ifadelerini kullandı.

Burak Tekin