Yeşil sahanın yıldızları Alaçatı’ya akın etti

Alaçatı'nın ünlü restoranlarından birinde bir araya gelen popçu Çağla, yeni çıkan single çalışmasını yakın dostları olan Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbol menajeri Metin Korkmaz ile sahaların yıldız futbolcuları Burak Yılmaz ve Cenk Tosun için seslendirdi.

Ünlü popçunun şarkısını seslendirmesinin ardından görüşünü dile getiren Teknik Direktör Yılmaz Vural, kıpır kıpır bir şarkı olduğunu söylerken, ünlü futbolcu Burak Yılmaz da “Şarkıyı Çağla’nın yorumuyla ve yeni haliyle çok beğendik, ağzına sağlık. Bu yaz bol bol dinlenebilecek bir parça olmuş” dedi. Cenk Tosun da “Saz mı Caz mı tam bir yaz şarkısı olmuş. Dinlerken keyif aldım” diye konuştu.

Parçanın sevilmesinden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Çağla ise sesinin kısıldığını belirterek, “Çok fazla konuşamıyorum. Beni Yılmaz ağabeyim övsün” diye espri yaptı.

Muhammet İsa Atagöz

