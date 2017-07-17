Yıkım kavgasında İş Bankası şubelerine kanalizasyon ablukası

66 yıl önce inşa edilen ve o dönemlerde Türkiye'nin en büyük 4'üncü fabrikası unvanını taşıyan D-400 karayolu üzerinde bulunan Güney Sanayi Tekstil Fabrikası binası uzun yıllar atıl vaziyette duruyordu.

Fabrikanın da bulunduğu bölge daha sonra kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde yıkılmaya başlandı ancak İş Bankası bünyesindeki fabrikanın idari binası kent protokolünün girişimleriyle yıkılmadı. Daha sonra Adana Valiliği binanın polis karakolu olarak topluma hizmet vermesi için kamulaştırma girişimleri başlattı.

Valiliğin teklifiyle Seyhan Belediyesi Meclisi geçen ay tarihi fabrikanın idari binasının olduğu bölgeyi kamulaştırıp polis merkezi yapılması için oy birliğiyle karar verdi.

Adana Valiliği ayrıca Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na da başvurarak binanın koruma altına alınmasını istedi.

Askıya çıkartılan kararın bu hafta kesinleşmesi beklenirken 15 temmuz sabahı İş Bankası Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, 2002 yılında alınan yıkım iznine dayanarak yıkım işlemi başlatıldı. Binanın neredeyse yarısı iş makinaları tarafından yıkıldı. Yıkım, kentin pek çok kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, "Yangından mal mı kaçırılıyor" şeklinde yıkıma tepki gösterdi.

Bu arada, kent merkezi ve ilçelerindeki pek çok İş Bankası şubesinin önünde ASKİ tarafından kazı çalışması yapılması dikkat çekti.

Gürhan Kütük isimli ASKİ görevlisi, pek çok noktada arızalar tespit edildiğini ve çalışmaların rutin olduğunu kaydederek, “Yapmadığımız zamanda da 'Niye İş Bankasına yapılmıyor' şeklinde tepki verilecekti. Biz arıza olan her yerde çalışıyoruz” diye konuştu.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise günlük bin 200 arıza ihbarı aldıklarını ve gün içerisinde 300 tanesine müdahale ettiklerini belirterek, İş Bankası'na önlerinde kasıtlı olarak bir çalışma yapmadıklarını, 8 şubeye aynı anda başlatılan çalışmaların tesadüf olduğunu kaydetti.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli