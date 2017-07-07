Yıl 2017 ama eşeklerle su taşıyorlar

Tire ilçesinin en büyük mahallelerinden olan Derebaşı Mahallesi'ndeki evlerin musluklarından 35 yıldır su akmıyor. Yıllardır su olmayan mahallede vatandaşlar içmeye bile kimi zaman su bulamıyor. Suların akmaması nedeniyle de zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

Eşeklerle evlere taşıyorlar

Vatandaşlar, su ihtiyacını mahalle içerisindeki çeşmelerden veya su kuyuları olanlardan karşılarken, bu su bidonları ise eşekler yardımıyla evlere taşınıyor. Bölgede su olmadığı için tarım neredeyse durma noktasına geldi. Yıllardır su olmadığını ifade eden vatandaşlar, barajın ise mahallerine bir faydası olmadığını söyledi.

Kahvehanelerde hazır su satılıyor

Banyo yapmak için bile zor su bulan vatandaşlar, mahalledeki kıraathanelerde de hazır su tüketiyor. Mahalle sakinleri yetkililere çağrı yaparak, sorunun artık çözülmesini istedi. Susuz bir hayatın olmadığını ifade eden vatandaşlar, çok sıkıntı çektiklerini de sözlerine ekledi.

Yakup Fatih Şaşmaz