Yılbaşı çekilişi 2018 bilet sorgulama Milli Piyango MPİ

Milyonlarca kişinin bu akşam çekilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için heyacanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Piyango 2018 yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulamalarınızı aşağıda yer alan sonuç sorgulama motorundan öğrenebilirsiniz. Milli Piyango'nun 2018 senesi içn yılbaşı ikramiye tutarı 61 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango sıralı tam listesi ve çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz mpi.com.tr'den alınarak bu haberde yer alacak. Bu akşam gece yarısı açıklanacak Milli Piyango sonuçları öncesinde vatandaşlar heyecanlı bekleyişini devam ettiriyor. Milli Piyango MPİ büyük ikramiyesi kime çıktı? Milli Piyango da 2018 büyük ikramiyesi numaraları. Milli Piyango İdaresi 2018 yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verileceğini duyurdu. Çekilişte ayrıca bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak. Yılbaşı çekilişinde toplam verilecek ikramiye tutarıda 349 milyon 243 bin lirayı bulacak. Milli Piyango MPİ 2018 büyük çekiliş sonuçlarına açıklanır açıklanmaz bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 2018 İKRAMİYESİ SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

2018 Yılbaşı piyango çekilişi heyecanı 31 Aralık 2017 bu gece yaşanacak. Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli olacak. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek. Çekiliş sonrası biletinizin son rakamına göre de amorti ikramiyesi kazanarak bilet parasını geri alabilirsiniz. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor. 2017 milli piyango bilet sorgulama ekranı ile sonucunuzu haberimizden takip edip, biletinize ikramiye ya da amorti çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz.