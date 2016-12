Olay, 15 Aralık günü Esenler'de yaşandı. Tekirdağ'da bulunan bir içki firmasından yükünü alarak Bursa'ya hareket eden TIR'ın sürücüsü, İstanbul'da yemek yemek için mola verdi. İddialara göre geri döndüğünde TIR'ı yerinde bulamayan şoför, durumu hemen firma görevlilerine haber verdi. Polise müracaat eden firma yetkilileri bir yandan da kendi imkanları ile TIR'ı aramaya başladı. TIR'ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan firma yetkililerinden Resül Eldemir, ertesi gün bir vatandaş tarafından gelen telefon sonucu TIR'ın çekici kısmını İstanbul Esenyurt'da buldu. Çekici Eskişehir'e getirilirken, içinde 2 milyonluk içkinin bulunduğu dorse 5 gündür aranıyor. Polis ekiplerinden yeterli desteği göremediklerini dile getiren firma yetkilisi Resül Eldemir, dorse ve içerisindeki malın bulunmasını bekliyor.

"Alkol yüklü ve ortalama 2 milyona yakın bir değeri var"

Olayın nasıl yaşandığını anlatan Resül Eldemir, TIR'da bulunan 2 GPS cihazının da iptal edildiğini söyledi. Düz kontak yöntemi ile TIR'ın hareket ettirildiğini söyleyen Eldemir, "15 Aralık akşamı şoför beni aradı. Yemek için durmuş. 'Abi araba yerinde yok' dedi. GPS'den baktım, araba şoförün beni aradığı yerde görünüyor ama GPS'yi imha etmişler. Araç, Tekirdağ'dan alkol yüklenmiş ve Bursa'ya gidiyordu. Bizim tahminimiz o esnada şoför takip edildi. Aracın ilk mola verdiği yerde, kapı tarafını zorlayarak açmışlar. Düz kontak yaparak aracı yükü ile birlikte götürmüşler. Sonra biz Eskişehir'den İstanbul'a gittik. Sosyal medya aracılığı ile ve tanıdıklara haber vererek aracımızı aramaya başladık. Bir gün sonra aracımızın sadece çekici kısmını Esenler tarafında bulduk. Çekiciye hem içten olsun, hem dıştan olsun bayağı bir hasar verilmiş, ama malı ile beraber dorsemizi bulamadık. İçindeki yük değerli bir yük. Alkol yüklü ve ortalama 2 milyona yakın bir değeri var. Gerekli şikayetlerde bulunup müracaatlarımızı yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Maalesef İstanbul gibi bir yerde, 4 gün geçmesine rağmen bir MOBESE ya da iş yeri kamerasına dahi ulaşamadık. Daha doğrusu polis, ulaşamadığını söylüyor. Çok ciddi anlamda mağdur olduk. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için emniyet teşkilatımıza gerekli bilgileri de verdik, destek de verdik fakat şimdiye kadar herhangi bir sonuç alamadık" dedi.

"2 milyonluk bir vurgun bu"

Söz konusu TIR dorsesinin terör olaylarında bile kullanılabileceğini aktaran Eldemir, milyonluk bir vurgunun yaşandığını dile getirdi. TIR'ın seyri ile ilgili olarak henüz bir ipucuna rastlanmadığını sözlerine ekleyen Eldemir, şöyle konuştu;

"Bu kaybolan dorse alkol dolu. Önümüz yılbaşı ve anında tüketilebilecek ve eritilebilecek bir malzeme. Aracın çalındığı noktadan sonraki güzergahıyla ilgili kendimizce tahmin yürüttüğümüzde, kamera görüntülerine ulaşmak istedik ama ulaşamadık. Genelde kamera sahipleri, 'Emniyet yetkilileri gelsin, biz gerekli görüntüleri verelim' dediler. Sonuç olarak tenteli yani kapalı bir dorse. İçinden mal boşaltıldıktan sonra bu bir terör saldırısında da kullanılabilir. Biz bunu da söyledik emniyet teşkilatına. Bunun da üzerinde durulmasının gerektiğini söyledik. Şu an Allah göstermesin zaten ülkenin her yerinde bombalar patlatılıyor. Yani benim aracım da bu olaylarda kullanılabilir. Bunun yanında içindeki mal milyonluk değere sahip. Milyonluk bir vurgun bu. 2 milyona yakın değerde bir mal var. 4 gün oldu, İstanbul gibi bir yerde MOBESE görüntüsü yok. Bu Eskişehir değil ya da küçük bir il değil. İstanbul'da adım attığınız her yerde MOBESE var. Her yerde özel güvenlik şirketlerinin güvenlik kameraları var. Bunlar olmasına rağmen aracın seyriyle ilgili herhangi bir ipucuna rastlanmadı."

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu