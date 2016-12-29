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Yılbaşını zehir edeceklerdi

Yeni yıl öncesi alkollü içecek satan mekanlara yönelik denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi, emniyet birimleriyle ortak yapılan operasyonda yaklaşık 25 litre sahte içki ele geçirdi. Ürünlere el konularak, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yılbaşını zehir edeceklerdi

29 Aralık 2016 10:17

İzmir’de, halk sağlığını tehlikeye sokacak ürünlere ve satıcılarına yönelik denetimlerini sıklaştıran Karşıyaka Belediyesi, zehir tacirlerine yine göz açtırmadı. Yeni yıl kutlamaları öncesi, alkol satan mekanlara ve tekel bayilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bahriye Üçok, Atakent ve Şemikler bölgelerinde yapılan denetimlere Karşıyaka Belediyesi Zabıta ve Ruhsat birimleri, emniyet yetkilileri ve vergi denetim uzmanları katıldı.

Sahte içkilere el konuldu
Onlarca dükkana yönelik gerçekleştirilen çalışmada 25 litre sahte içki ele geçirildi. Halk sağlığını tehlikeye atacak olan ürünlere el konulurken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

“Denetimler sürecek”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “İnsan sağlığını tehlikeye atacak her türlü girişimin karşısındayız. Halkın sağlığını korumak için titizlikle çalışıyoruz. Her ihbarı uzman ekiplerimizce değerlendirip yasal olarak yapılması gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Emniyet ile işbirliği halinde; sahte içki satarak, vatandaşlarımızın canına kasteden zehir tacirlerine yönelik denetimlerimiz sürecek” dedi.

Etiketler: sahte içki


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