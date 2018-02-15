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Yıldırım, Belarus’ta Zafer Anıtı’na çelenk koydu

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus temasları kapsamında Zafer Anıtı’na çelenk bıraktı.

Yıldırım, Belarusta Zafer Anıtına çelenk koydu

15 Şubat 2018 15:42

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus’un başkenti Minsk’te temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Zafer Meydanı’nda Minsk Belediye Başkanı Andrey Shorets tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Yıldırım, daha sonra Zafer Anıtı’na çelenk bıraktı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da hazır bulundu.

 

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