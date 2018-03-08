Yıldırım, köyünü Türkiye’ye tanıtan Zümran Ömür’ü kabul etti

Köyündeki başarılı çalışmalarla tüm Türkiye’nin tanıdığı biri haline gelen ve ünü yurt dışına taşan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür ve dernek üyesi kadınlar, Başbakan Yıldırım tarafından kabul edildi. Başbakan Yıldırım’a dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Ömür, peynir müzesi kurduklarını, 35 tür tıbbi bitki üzerinde çalıştıklarını, kadınlara Fransızca ve yoga dersleri aldırdıklarını belirterek, köylerinin tersine göç almaya başladığını anlattı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Zümran Ömür ve arkadaşlarını dinleyen Başbakan Yıldırım, dernek üyelerini tebrik etti ve Boğatepe’nin tüm ülkeye örnek bir köy olduğunu söyledi. Hükümet olarak kadının her alanda başarılı olması için gayret gösterdiklerini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizleri buraya davet etmemizin sebebi, Anadolu’nun imkânları kısıtlı bir köyünde ne kadar güzel şeylerin yapılabileceğini Türkiye’ye tanıtmak. Zaten sizin çalışmalarınız Türkiye sınırlarını da aşmış. Bütün kadınlar el ele vererek burada bir kültürü yaşatmak, o bölgenin doğal zenginliklerini en iyi şekilde tanıtmak, aynı zamanda da ekonomiye, aile ekonomisine katkı sağlamak, kendi kendinize yeterli olabilmenin, bu özgüvene sahip olabilmenin verdiği bir başarı öyküsü olarak görüyoruz.”

İlker Turak