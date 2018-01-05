Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif İnan Hizmet Binasının açılışını yaptı. Açılış sonrası Yıldırım, PTT Kargo ile El-Bab’a yardım paketi gönderdi. Açılışı yapılan binanın içerisinden El Bab’a canlı bağlantı da yapan Yıldırım, "Ankara’dayız, oradaki bütün çalışma arkadaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Cumanız mübarek olsun" dedi. Canlı bağlantıda kendisini bekleyen bir çocuğun ismini soran Yıldırım, çocukla yakından ilgilendi.

PTT’nin işini çok profesyonel bir şekilde yaptığını belirten Yıldırım, "İnşallah büyüyen, gelişen PTT’nin siz de birer ferdi olarak bu gururu yaşıyorsunuz. Her zaman darda, zorda olan kardeşlerimize yardım eli uzatmak bizim devlet geleneğimizde, geçmişimizde var. Türkiye olarak bugüne kadar hep bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Cerablus’taki kardeşimize bunu sağ salim iletirseniz memnun oluruz" diye konuştu.

CUMA NAMAZI ÖNCESİ ESNAF ZİYARETİ

Yıldırım, cuma namazı öncesi ise esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, yüzük satan bir esnafın tezgahında yüzük denedi. Öğrencilerle de sohbet eden Yıldırım, "Bugün ders yok herhalde" dedi. Öğrencilerden biri de bunun üzerine, "Bugün ara verdik, finallerimiz var" şeklinde cevap verdi. Yıldırım, ziyaret sonrası civardaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Enise Vural