Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği Dünya Posta Birliği tarafından bu yıl 26.'sı düzenlenen Dünya Posta Kongresi bugün Hilton Bomonti Otel'de başladı. Kongreye Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile 192 ülkeden 2 bin 500 delege katıldı. Kongrenin açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bu toplantının özel bir yeri olduğunu söyleyerek, "2012'de DOHA'da 25. yapılan kongrede ev sahipliğine talip olmuştuk. Kabul edilmişti. Bu yılki kongrede bir ilke imza attığınızı da biliyorum. 26. kongre ilk kağıt dostu kongresi olarak anılacak. Kongre süresince üretilecek bütün dökümanlar, tabletler aracılığıyla delegelere iletilecek. Önceki kongrelerde dört ton kağıt harcanıyordu. Böylece dört ton kağıtdı tasarruf etmiş olacağız. Yeşili ormanı koruyacağız. Bu kongre çevreci kongre olma özelliğine sahip. Kağıt dostu kongrenin ayrıcalığı burada ön plana çıkıyor" dedi.

20. yüzyılın her alanda uluslararası işbirliklerin artmaya başladığı bir dönem olduğunu söyleyen Yıldırım, "Birbirleriyle yakınlaşmanın gerekliliğinin bilincine vardı. Her alanda işbirliği gelişmeye başladı. Tarım, taşımacılık, teknoloji, finans, dış politika güvenlik gibi konularda işbirlikleri birbirini takip etti. Artık dünya denince bir gezegenin ötesinde bir takım değerleri temel alan bir anlayış akla geliyor. Gelişen ve değişen dünyada posta sektörünün de bu değişimi yakalamasını, teknolojiye ayak uydurmasını amaçlıyoruz" dedi.

“Zarar eden PTT'yi cirosu bir milyar doların üzerine çıkardık”

PTT'nin son yıllardaki yükselişine vurgu yapan Başbakan Yıldırım, "2002 yılında göreve geldiğimde PTT zarar eden bir kuruluş, 35 binin üzerinde çalışan ne yapalım da bu yükten kurtulalım diye karar kara düşünen bir irade vardı . Bir lira sembolik fiyata satalım bu yükten kurtulalım diyen bir anlayış. PTT niye bu hale düşmüştü. Çünkü telefon telgraf posta üç hizmet bir arada görülüyordu. Yıllar geçtikte internetin hayata geçmesi ile birlikte telekomünikasyon kısmı çok hızlı yol aldı . Geleneksel posta artık tarihe karıştı. Mektup yazanların sayısı günden güne azalıyor. onun yerine internet üzerine haberleşme, mesajlaşma daha fazla kullanılmaya başladı. 2004'te PTT bank kuruluşuna karar verdik. Bu kararımızı aldık bundan sonra PTT'nin rotası değişti. PTT süratle hizmet ağını yeni hizmet türleriyle genişletmeye başladı. 4 bin 500 noktada PTT'nin hizmet verdiği yer var. Hem bilişim alt yapısı hem de geleneksel mektup işi de yapıyor. Geçmişi koruyarak geleceği inşa eden bir konuma geçtik. Zarar eden PTT 'yi cirosu bir milyar doların üzerine çıkardık geçen yıl itibariyle. 200 milyon dolar civarında net karı var. Zarar eden PTT , PTT Bank konseptinin devreye girmesiyle beraber en fazla vergi veren 100 firma arasına girmeye başardı. İnternetin PTT'den yolunu ayırmasıyla birlikte PTT yok olacak diyenler vardı. Bir kez daha PTT'nin kendisini yenilemesi ve değişimden sonra başarısının üzerine başarı katmaya devam etti." dedi. Bir ülkenin tek başına bu işlerde iyi olmasını bir anlamı olmadığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Zincirin gücü en zayıf halkayla ölçülür. O yüzden uluslararası Posta birliğinin i önemli görevlerinden bir tanesi de küresel anlamda alt yapıdaki farklılıkları ortadan kaldıracak projeleri geliştirmek olmalıdır. Erişimi Afrika'da, Amerika'da , Avrupa'da Asya'da birbirine yakın olması lazım. küresel tek ağ hedefi ancak online olmakla mümkün. Her yerde online olursak bu amacı gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz gecesi ülkemizde bir darbe girişimi oldu. Türkiye demokrasisine , Türkiye'nin milli iradesine karşı yapılan bu kalkışmayı kalkışmayı aziz milletimiz ferasetiyle basiretiyle onurlu duruşuyla yenmeyi bilmiş Türkiye geleceği, demokrasisi teminat altına alındı. Bazı fırsatçı çevrelerin dört yıl önce bu karar verilen kongrenin güvenlik gerekçesiyle İstanbul'dan başka bir yere alınmak için çaba içerisine girdiğini biliyoruz. Uluslararası Posta Birliği'nin kararlı tutumu PTT yönetiminin haklı mücadelesi sonunda bugün Doha'da alınan karar aynen gerçek oluyor. Şunu asla unutmayın. Terörden kaçmakla güvenli olamazsınız. Terörden korkmakla güvenli olamazsınız. Terörü korkutursanız o zaman güvenli olursunuz. Terörden korkmayacağız terör bizden korkacak. O zaman dünyada Türkiye 'de her yerde de güvenlik sağlanır dünyanın hiçbir noktası güvenli değildir. 60 milyonu bulan mülteci var bunların sorunlarını çözmeden, küresel problemlere gözümüzü kapatarak terörden arınmış bir dünya inşa edemeyiz. .Dünyanın çeşitli yerlerinde var olan terörün sebeplerine derinliklerine inmemiz gerek. Bir terör örgütüyle mücadele ederken başka bir terör örgütü doğurmak gibi bir yanlışın düşmemek lazım. Suriye'de 500 bin insan anlamsız bir savaş uğruna hayatını kaybetti. 10 milyon insan yerlerinden yurdundan oldu. Kimisi denizde boğuldu. Türkiye'de 3,5 milyon mülteci var. Altı yıldır ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bunla gurur duyuyoruz. Biz misafir seven bir milletiz. Biz darda zorda kalana insanlara kucak açan bir milletiz. Bunu bazı ülkeler anlayamıyor. Anlayamaz. Çünkü onlar her şeyi paraya tahvil etmişler. Para varsa her şey var. Para yoksa hiç bir şey yok anlayışındalar. Huzursuzluğun kaynağı budur. Dünyayı huzursuzluğa iten bölgesel adaletsizliklere neden olan bu dünya anlayışıdır. Bu anlayış terk edilmeden kardeşlik küresel barış refahın paylaşımı, zorlukların paylaşımı adil bir yönetim sağlanmadan bu meselenin üzerine en modern silahlarla gitmek terörü yok etmez terörü daha da arttırır, BM alacağı radikal kararlara gerek var. Bazı ülkelerin rekabetine güçsüz insanlar kurban edilmemeli" diye konuştu.