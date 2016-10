Başbakan Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı açılış törenine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım’a eşi Seniha Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik eşlik etti.

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman ülke olarak sıkıntılı bir sürecin geride kaldığını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti, ‘Ya istiklal ya ölüm’ bağımsızlık zaferinin taçlanmasıyla kurulmuştur. Tarih boyunca bağımsızlığa sahip çıkan bu ulus, bugün de demokrasisine ve vatanına sahip çıkmıştır” dedi. Kasman, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne sızmış FETÖ ile ilişiği bulunan tehdit unsurlarına karşı da tedbir alındığını dile getirdi.

Akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Eğitim kalkınmanın temelidir. Sürdürülebilir kalkınma için adil kaliteli eğitim vermek bakanlığımızın görevidir. Eğitim yoluyla temel becerileri öğrencilerimize kazandırarak bilimsel ve çağdaş eğitim vermeyi amaçlıyoruz. İstiyoruz ki ulusal değerlere, bilime sahip olacak öğrenciler olsun. Zamanı geldiğinde söz konusu vatandaşa gerisi teferruat diyebilecek vatanı, milleti koruyabilecek şuurda olacak öğrenciler olsun. Üretim ile eğitimi buluşturmak istiyoruz. Engellilerin eğitimi almada önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz” dedi.

“İkili eğitimi 2019’a kadar bitireceğiz”

Türkiye’nin eğitime büyük önem verdiğini anlatan Yılmaz, önümüzdeki günlerde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nu ve Yüksek Öğretim Planlama Kurulu kuracaklarını söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2002 yılında 451 bin öğrenciye eğitim kredisi verirken, şimdi her isteyene veriyoruz. Üniversitelerimizin sadece sayısının artmasını değil kaliteli eğitim vermelerini istiyoruz. Orta ve ilköğretimde de büyük gelişmeler sağladık, derslik sayısı arttı. Geçen yıldan bu yana 20 bin derslik yaptık. İkili eğitimi 2019 sonuna kadar bitireceğiz. Daha yapacak çok işimiz var, daha aydınlık günler yaşayacağız. Hiç şüphesiz ki yarınımız bugünden daha aydınlık olacaktır.”

Dokuz Eylül’ün İzmir için çok şey ifade ettiğini, İzmir’in düşman işgalinde kurtuluş olduğunu belirten Yıldırım, “9 Eylül aynı zamanda Türkiye’nin kurtuluşunu zaferle sonuçlandırdığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan ettiği gündür. Dokuz Eylül Üniversitesi de İzmir’in, Ege’nin, Türkiye’nin takdirini kazanmış önemli üniversitelerimizdendir. Kurulu çok eski değil 1982. Kısa tarihine rağmen çok büyük mesafe kat etti. Üniversiteye katkısı olup aramızda olmayan herkese teşekkür ediyorum ” dedi.

“Bütçede milli savunma yerine şimdi milli eğitim liste başı”

Eğitim bütçesini geçen 14 yıl içerisinde 10 kat arttırdıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu ne anlama geliyor. 2003’te milli savunma liste başıydı, şimdi milli eğitim liste başında yer alıyor. Bu demektir ki geleceğe yatırım tanka topa yatırımdan çok daha önemli. Çünkü inşaat yaparsınız, farika yaparsınız bunların ömrü var. Ama eğitime yapılan yatırım nesilde nesle devam edecek. Kavgalar, gürültüler, terör, huzursuzlukların kaynağında eğitim yetersizliği var. İnsanların zehirli fikirlerle yönlendirilmesi var. 15 Temmuz’da yaşanan küresel darbe girişiminin arkasında da bu var. Maalesef insanların duyduklarını kullanarak, sömürerek insanlığın başına bela olacak terör örgütü oluştu. Yıllar sürdü. Birden bire olmadı. Nasıl bu hale geldi. Çünkü ortak değerlerimiz kullandılar. Ne var iyilik yapıyoruz, yoksullara yardım ediyoruz diye insanların hepimizin hassas olduğu yardımseverlik duygularını sömürerek maalesef işin sonunda amacın bu olmadığını, amacın hak etmeden, ter dökmeden, milletten destek istemden, milletin silahıyla, topuyla, tankıyla milletin evlatlarının üstüne kurşun saldırarak devleti ele geçirmeye çalıştılar.”

“Bu millet kendine yakışanı yaptı”

15 Temmuz gecesi İstanbul’daki evinde olduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, “Şaka mı diye sordum. O arada büyük torunum, ‘Bu askerler bizim değil mi niye insanları öldürüyorlar.! 11 yaşındaki bir çocuğun muhakemesi o asker üniforması giymiş alçaklarda bile yok. Bu vatandaş varını yoğunu vererek, adlığı silahı, uçağı siz bu milletin üzerine acımasızca sürerseniz bu millet gereğini yapar. 15 Temmuz’da bu millet siyasi tercihini bir kenara bırakarak ay yıldızlı bayrağıyla meydanlara koştu. Çünkü mesele memleket meselesiydi. Bu büyük millet bir kez daha ne kadar asil, ne kadar bağımsızlığına düşkün olduğunu gösteren bu millet kendine yakışanı yaptı. Ve bu alçaklara unutamayacakları bir ders verdi” ifadelerini kullandı.

“Anadolu her zaman çatışmanın merkezinde olmuş”

Türkiye’nin tarih boyunca zor bir coğrafyada olduğunu belriten Yıldırm, “Her zaman medeniyetlerin geçiş yolu olmuş. İpek yolları, kral yolları yıllarca ticaret doğudan batıya doğru gitmiş. Batıda zenginlikler oluşmuş. Sonra zaman değişmiş o yollardan batıdan doğuya göçler başlamış. Her dönemin kendine has özellikleri var. Ama Türkiye zaman zaman buluşmanın zaman zaman da çatışmanın merkezinde olmaya devam etmiş. Dün de böyle bugün de böyle gelecekte de böyle. Bu coğrafyada ayakta kalmamız için çok güçlü olmamız lazım aıl, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız birlikte Türkiye olacağız. Şunu asla unutmayalım. Farklılıklarımız elbette var, kimi esmer, kimimiz beyaz tenli, kimin gözü ela, kiminin kara. Farklılıklarımız elbette zenginliğimiz. Ama farklı olmayan bir şey var. Hepimizin gözünden akan damlaların rengi hep aynı. Onun için acılarımız azaltıp, başarıları çoğaltacağız. Bunun yolu empatiden geçiyor. Birbirimiz hakkında olumlu düşüneceğiz. Seveceğiz, karşılıksız seveceğiz. Bayrağımız bizi birleştiren en büyük değer olacak, vatanımız, millet olma şuurumuz bizi birleştiren en büyük değer olacak. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının biz bıraktığı Türkiye bizim birleştirici özelliğimiz olacak” dedi.

“Adını koyarsanız terör örgütüne önlem alırsınız”

Türkiye’yi bölmeye çalışan bölücü terör örgütü PKK’ın 80’li yıllardan bu yana var olduğuna işaret eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bölücü terör örgütü erken zamanda silahı alıp meydana çıkıp bu ülkenin enerjisini tüketmiştir. Ama FETÖ birikimini yaptı, kendini gizleyerek 40 yıl çalıştı bekledi ve bir gün ansızın çıktı. Bize diyorlar ki niye önlem almadınız? Bir terör örgütüne karşı önlem nasıl alınır. Eğer silah çekerse, huzursuzluk çıkarırsa yani adını koyarsanız terör örgütüne önlem alırınız. Peki en üst düzey komutan yanında taşıdığı özel kalemi, adeta nefes alışını verişini hisseden, her zaman yanında olan adam bir gün ‘Komutanım buraya kadar sizi tutukluyoruz’ derse ne yaparsınız. Lütfen nasıl bir örgütten bahsettiğimi anlayın. Kapalı, saydam olmayan, ilişkileri net olmayan, amaç uğruna her şeyi mübah sayan alçak bir örgütten bahsediyoruz. Zaman zaman sizinle omuz omuza namaz kılar, başka yerde başka kılıkta görebilirsiniz. Bunun insanlıkla, islamla hiçbir şeyle alakası yok. Bu örgüt, bölücü terör örgütü ve bütün şer odaklarıyla var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“O üst akıl karşımıza çıkmıyor, bunları oynatıyor”

Türkiye’yi hedef alan bütün terör örgütlerinin arkasında başka bir akıl olduğuna işaret eden Yıldırım, “O üst akıl karşımıza çıkmıyor, bunları Karagöz Hacivat gibi oynatıyor. Bakın bölücü terörle, FETÖ 15 Temmuz’dan önce bir araya geldiler. Darbe başarıyla sonuçlanacağında zerre tereddüt yoktu. Çünkü kaleyi içten fethettiklerini sanıyorlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Her şey ellerine, hava kuvvetleri, özel kuvvetler, yargıda, iş alanlarında, STK’larda her alanda müthiş bir yol aldıklarını düşünüyor. Düdüğü çalalım ve ihtilali yapalım’ hesap bu. Çıktılar meydana halkı unuttular halkı. Halkın gücü tankın günü yenmiştir. Bu millet bir kez daha ecdadından aldığı bu bayrağı daha da yükseklere çıkararak dalgalanmıştır. Bir kez daha böyle bir milletin bir evladı olduğumdan dolayı bahtiyar ve gururluyum. Kimse milletinden asla mahcubiyet duymasın. Böyle bir millet tarihte yok. Tankın altına yatan, helikopterden gelen mermilere göğsünü açan, ölümle dalga geçen. Bayrak içi vatan için gözünü kırpmadan ölen o 240 kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun hayırlı ömürler diliyorum. Onlar bu ülkenin teminatı, tapu senedidir” ifadelerini kullandı.

“Bu mücadeleye asla son verilmeyecek”

14 yıl boyunca Türkiye’de önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Yıldırım, bölgesel kalkınmışlık farklarını ortadan kaldırdıklarını, doğu ile batı arasındaki uçurumu azalttıklarını söyledi. Yıldırım, şunları söyledi:

“2002’de bölücü terörle mücadelenin yapıldığı 23 ilimizin toplam nüfusumuzun kişi başına geliri 750 dolardı. Türkiye’nin ortalaması 3 bin 200 dolar. 4,5 kat fark var. Bu 23 ilimizdeki milli gelir şimdi ise 5 bin 700 dolara çıktı ve 8 kat artmıştı. Bu farkları azaltmamız lazım. Kardeşliğimiz, birliğimiz geliştirmenin yolu vatandaşlarımız nerede yaşarsa yaşasın aynı hizmeti vermek lazım. İzmir’de de havalimanı var, Yüksekova’da da var. Neye rağmen yaptık biz orayı. Yüksekova Havaalanı yaparken 99 kere PKK terör örgütü şantiyeyi basıp makineleri yaktı. Bittikten sonra bu PKK’nın siyasi uzantıları ilk onlar kullandı. Böyle şey olur mu? Niye engellemeye çalışıyor. Dağa adam götüremiyor. Millet uyanmasın. İş yok, fabrika yok, yol yok bunları kullanarak bölücü terör örgütüne kaynak sağlayacak. Bu malzemeleri elinden alınca hırçınlaşıyor. Nerede olursa olsun bu alçakların bütün bu faaliyetleri sona erinceye kadar, her bir vatandaşımızı yurdun her köşesinde rahat yaşayacağı ortam olana kadar bu mücadeleye asla ve asla son verilmeyecektir. Aynı şekilde bu alçak FETÖ terör örgütüne de aynı kararlılıkla mücadelemiz sürecek.”

“Asıl mağdur millettir, zamanımı avukatlığa soyunmak”

FETÖ ile ilişiği bulunanların tespit edilmesinde mağduriyetler yaşandığına dair söylemlere de dikkat çeken Binali Yıldırım, “Bu darbeyi yapanlar mağdur da bu darbede geleceği karartılmaya çalışan millet mağdur değil mi. Asıl mağdur millettir. Milletin psikolojisi bozuldu. Ülkenin bütün değerlerini yerle bir ettiler. Dünyaya karşı görünümü ne hale getirdiler. Bunların sorumlularından hesap sorulmayacak mı? Zamanı mı bunların avukatlığına soyunmak. Yeni bir darbe arayışına onları sokmak bu ülkeye hizmet değil, vatanseverlik hiç değil. Bu konuda kamu kurumlarımız, yargı, ordu, polis devletin temel kurumları içinde bu örgüt mensupları birere birer ayrılacak. Hiç endişeniz olmanız, kurunun yanında yaş yanmamsı için azami gayret gösteriyoruz. Maksat suçlunun suçsuzla aynı muameleyi görmemesidir. Husumetlerimiz varsa, rakip olmuşsak aman fırsat elime geçti bende e bunları FETÖ sepetine koyayım, bu arada halledeyim diye bir şey yaparsanız, bunun çok büyük bedeeli olur. Sadece vicdani değil hukuki bedeli olur. Dikkatli davranacağız. İntikam ve merhamet duygusu ile değil adaletle davranacağız” diye konuştu.

“AB ülkeleri ufak işleri büyütüp arıza yapalar”

Tekrar OHAL ilan edilmesine tepki gösterenleri e eleştiren Başbakan Yıldırım, “Bize nasihat etmeye çalışanlar var. Niye OHAL ilan ediyorsunuz? Biz OHAL’i kendimize yaptık. Vatandaş bir gece OHAL yaşadı. Çıktı işi bitirdi, sonra yoluna devam etti. Ama bizim bu hasarı mutlaka tamir etmemiz lazım. Fransa’da bir terör saldırısı oldu hala OHAL devam ediyor. Bize ileri geri laf edenler orayı görmüyor. Bunların adetidir çifte standart. Bu Avrupa ülkelerinin kendilerini üstün görme hastalıkları var. Başkalarındaki ufak işleri büyütüp arıza yaparlar. Mülteciler konusunda ‘Türkiye aferin güzel yapıyor’ diyorlar. E gelin yük paylaşın. Yok. Ama biz evelallah hepsinin üstesinden geliriz. İhtiyacımız kardeşliğimiz, birliğimizi sağlam tutacağız. Kendi içimizde herhangi bir zafiyete düşmezsek bize kimse bir şey yapamaz. Bunu gördük. 15 Temmuz bunun şahididir.”

Yatırımlar devam ediyor

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye’de yatırımların devam ettiğini ve dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan yolların kriz zamanında Türkiye’de yapıldığını söyledi. İzmir’de de yapılan yatırımlardan bahseden Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı İç hatlar Terminali’ni bugüne kadar 25 milyon yolcunun taşındığını söyledi.

İzmir’de projelerinin devam ettiğini kaydeden Yıldırım, Büyük Körfez Projesi’nde çed sürecinin tamamlandığını ve çalışmaların yapıldığını belirterek, “Sadece İstanbul’un gerdanlığı olmayacak İzmir’in de gerdanlığı olacak” dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmaların ardından 15 Temmuz gazisi bir kişiye plaket takdim etti.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri