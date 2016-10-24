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Yıldırım'ın Birleşmiş Milletler’in kuruluş yıldönümü mesajı

Başbakan Yıldırım, Birleşmiş Milletler’in kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Yıldırımın Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıldönümü mesajı

24 Ekim 2016 17:32

Başbakan Binali Yıldırım, "Birleşmiş Milletler ’in kuruluş yıldönümü vesilesiyle hiçbir sınır tanımadan bütün insanlığın emniyet ve huzurunu tehdit etmekte olan terörü bir kez daha lanetliyor ve terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrımızı bir kez daha yineliyorum. Bu anlamlı günün insanlığın barış ve refahı için vesile olmasını dileyerek Birleşmiş Milletler Günü'nü kutluyorum" dedi. 

Başbakan Yıldırım, Birleşmiş Milletler’in kuruluş yıldönümü sebebiyle yayınladığı mesajında, "Birleşmiş Milletler, dünya barışını sağlamak ve milletler arasında sosyal, ekonomik ve kültürel iş birliği oluşturmak için kurulmuş bir teşkilattır. Bu teşkilat ekonomik krizler, çevre kirliliği, açlık, yoksulluk, göç, insan ticareti ve terörizm gibi insanlığı tehdit eden problemlerle mücadele konusunda devletlerarası mutabakatın sağlanabileceği yegâne mercidir. Birleşmiş Milletler’in daha güçlü ve etkin yapıya kavuşarak mezkûr sorunlarla baş edebilmesi bütün üye devletlerin kararlılığıyla mümkün olacaktır. Ülkemiz, 71 yıldır Birleşmiş Milletler’in kuruluş amaçlarının tahakkuk etmesi için üstün bir gayret göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, bugün de ülkelerindeki baskı ve zulümden kaçarak kendisine sığınanları hiçbir ayırım gözetmeksizin kabul etmekte ve bu insanların insanca yaşayabilmesi için bütün imkânlarını seferber etmektedir" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, izledikleri politikalarla milyonlarca insanın sığınmacı durumuna düşmesine sebep olan ve mağdur durumdaki bu insanlara yardım elini uzatmaktan kaçınan ülkelerin aksine; Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 3 milyon civarında sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye, stratejik konumu, tarihi birikimi, coğrafi ve kültürel bağlarından kaynaklanan mes’uliyet duygusuyla, özellikle yer aldığı coğrafyada asayiş ve istikrarın hâkim olması için çetin bir mücadele vermektedir. Birleşmiş Milletler ’in kuruluş yıldönümü vesilesiyle hiçbir sınır tanımadan bütün insanlığın emniyet ve huzurunu tehdit etmekte olan terörü bir kez daha lanetliyor ve terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrımızı bir kez daha yineliyorum. Bu anlamlı günün insanlığın barış ve refahı için vesile olmasını dileyerek Birleşmiş Milletler Günü'nü kutluyor, bütün vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum." 

Pelin Üzek


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