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Yıldız sporcuların adresi Gloria Sports Arena

Avrupa'nın sayılı spor tesislerinden biri olan Gloria Sports Arena, ünlü sporcuların tercihi olmaya devam ediyor.

Yıldız sporcuların adresi Gloria Sports Arena

11 Nisan 2018 15:49

Antalya'daki eşsiz tesisin son konuğu, Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Güney Afrikalı yüzücü Chad Le Clos oldu. Yılın neredeyse 3'te birini 50'den fazla branşta çalışarak geçiren başarılı sporcu, sunulan şartlardan ve tesis standartlarından fazlasıyla memnun. Daha önce birçok branşta madalya alan sporcuların hazırlık yaptığı Gloria Sports Arena'yı dünyaca ünlü BBC World kanalına anlatan 25 yaşındaki yüzücü, "Gloria Sports Arena dünya standartlarında hizmet sunuyor. Çalışılabilecek en iyi tesislerden biri. Burada, farklı ülkelerden gelen büyük bir aile gibi beraber çalışma olanağı bulmam, eğitimim ve gelişimimdeki dinamiklere pozitif anlamda çok büyük etkisi oluyor" dedi.  

 

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