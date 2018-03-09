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Yılın ilk erik hasadı yapıldı

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Göksu Vadisi köylerinde, örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasat yapıldı. Eriğin kilosu 150 TL’den satıldı.

Yılın ilk erik hasadı yapıldı

09 Mart 2018 09:43
Yılın ilk erik hasadı yapıldı - Tıkla İzle

Örtü altında ilk erik hasadını Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, işçilerle birlikte yapıp paketlenmesine de yardımcı oldu. Kaymakam Cinbir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf Gün ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile birlikte Ortaören Mahallesi'ndeki Fatma Kucur’a ait 3 dönümlük seradaki erik bahçesini gezdi. İşçilerle sohbet eden Cinbir, ilk hasada da yardımcı oldu. 

Toplanan 10 kilo erik ise 100 gramlık kaselere konularak Ankara ve İstanbul'a gönderildi. Önümüzdeki günlerde hasadın yoğunlaşmasıyla toplanan eriklerin iç piyasanın yanı sıra Dubai ve Rusya başta olmak üzere ihraç edilmesi hedefleniyor. 

Erik hasadının bereketli olmasını dileyen Kaymakam Cinbir, “Şu anda Silifke Göksu Vadisi'nde tadımlık olarak hasadı yapılan erik serasındayız. Birkaç gün sonra da bu erikler biraz daha olgunlaşmış olacak ve inşallah ihracata hazır hale gelecek. İlçemiz Göksu Vadisi'nde 5 bin 500 dekar arazide açıkta erik üretimi yapılıyor. 200 dekar alanda da kapalı seralarda erik üretiliyor. Eriğe hem iç, hep dış pazarda ciddi talep var. Burada da ciddi bir emek var. Ağaçlar kendiliğinden yetişmiş erik vermiş değil. Çiftçimizin burada bir emeği var ve emeğinin karşılığını da alıyorlar” dedi. 

Türkiye’nin ilk turfanda eriğinin Silifke’de üretildiğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, “Açık alanda ilk erik hasadı Nisan ayında yapılacak. Örtü altına alınan bahçelerde ise ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aşerip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar” dedi. 

İlçede Göksu Vadisi köylerinden Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, Imambekirli, Karahacılı, Ortaören ile Silifke’nin Kabasakallı Mahallesi ve Atayurt, Atakent, Taşucu beldelerinde erik üretiminin yapıldığını hatırlatan Cafer Doygun, “1-1,5 dönümlük bir arazide başlattığımız örtü altı bugün 30-35 dönümlük bir alanda oldu. Bu neden bu kadar az derseniz de örtü altı başlı başına bir risk verim olarak rekolte olarak açık alandan çok çok düşük hatta bazen yanmalar neticesinde sıfır rekolteye bile inebiliyorsunuz. Bu anlamda ilk çıkması açısından önemli zaten açık alanda da örtü altında da Nisan'ın ilk haftasında çıkarıyoruz bizim amacımız 10-15 günlük bir erkencilik sağlamaktı. Ve hasat dönemini de biz 25-30 günden 45-50 gün civarına uzatmış olduk. Bu bizim açımızdan bölge çiftçisi açısından olduğu kadar bölge ekonomisine ve esnafına da önemli katkılar sağlamakta, sıcak para girişi sağlanmakta. Bölge, mikro klima özelliğe sahip. Bu nedenle burada yetişen ürünlerin ayrı bir aroması ve görünümü var” diye konuştu.
Erik üreticisi Fatma Kucur ise, “Silifke Ortaören Mahallesi'nde 3 dönüm sera yaptım. 4 yıldır burada üretim yapıyorum. Bugün ilk hasadımıza başladık. Hasat devam edecek. İlk satışımızın kilosunu 150 TL’den yaptık. İnşallah iyi bir sezon geçiririz” dedi.  

Murat Şengi
 

Etiketler: erik

 

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