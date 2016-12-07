15 Temmuz şehitleri anısına verilen Anadolu Medya Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile siyaset, medya ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Çeşitli dallarda ödüllerin verildiği gecede Türkiye’de çayın öncüsü olan Çaykur ‘’Yılın Milli Markası’’ ödülüne layık görüldü. Ödülü AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden alan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, “Anadolu’dan, Karadeniz’in doğusundan Türkiye’ye ve bütün dünyaya hizmet vermeye çalışan Çaykur olarak Anadolu Yayıncılar Derneğine teşekkür ediyorum. Bu ödülü 13 bin çalışanımız, 125 bin üretici aile ve 80 milyon çay tüketicisi adına alıyorum. Tekrar teşekkür ediyor, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum’’ dedi.

Hasan Fehmi Demir