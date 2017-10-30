“Yılın Zafiyet Yönetimi Çözüm Sağlayıcısı” Ödülü Netsparker’a

Şirketlerin, web sitelerindeki ya da web uygulamalarındaki zafiyetleri bulmak ve false positive’leri elemek için artık en isabetli tarama teknolojisine ihtiyaç duyduklarını belirten ve ödülün hak edilmiş bir sonuç olduğunu ifade eden Netsparker CEO’su Ferruh Mavituna, “Netsparker’ın yüzde yüz doğruluk oranına sahip tarayıcısı, tespit edilen zafiyetleri, manuel olarak doğrulama gerektirmeden zafiyetin oluşturduğu sonuçları anında kullanıcılara gösteriyor ve otomatik olarak tespit edilen zafiyetleri sadece okuma yetkisi bünyesinde exploit ediyor” dedi.

Dünya genelinde Bulut Güvenliği, Tehdit Tespiti, Risk Yönetimi, Dolandırıcılığı Önleme, Mobil Güvenliği ve E-posta Güvenliği gibi bilgi güvenliği kategorilerinde gösterilmiş olan üstün başarıları takdir etmek, inovasyonu ve yeni çalışmaları duyurmayı amaçlayan CyberSecurity Breakthrough ödüllerinin bu yılki programına 12 ülkeden toplam 2000’den fazla aday katıldı. Tüm adaylar, bilgi güvenliği sektöründe yer alan bağımsız uzmanların yer aldığı bir panelde değerlendirmeye alındılar.

Netsparker’ın, kompleks güvenlik ve zafiyet problemlerini kolaylaştıran, yenilikçi anlayışıyla CyberSecurity Breakthrough Ödüllerinin amacına uygun çok başarılı bir örnek olduğunu belirten CyberSecurity Breakthrough Genel Müdürü James Johnson, “İlgi uyandıran zafiyet yönetim sistemi çözümüyle, diğer rakiplerinden farklı bir konumda yer alan Netsparker ekibini tebrik ederim” dedi.