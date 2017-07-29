Yılmaz Büyükerşen'den saldırı sonrası ilk açıklama

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, masa ve sandalyelerin kaldırılması konusunda talimat verdiği kafenin önünde uğradığı saldırı sonrası açıklama yaptı.

Üniversite Caddesi üzerinde bulunan Haller Gençlik Merkezi içerisinde Odunpazarı ve Tepebaşı belediye başkanları ile birlikte kameraların karşısına geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı ile ilgili, “1-1,5 buçuk saat önce, Haller Gençlik Merkezi önünde bir saldırıya uğradık. Ben iyiyim yanımdaki basın danışmanım Kemal bey kardeşim de iyi durumda. Biz böyle şeylere pek pabuç bırakmayız. Her şey şehrin menfaatinedir. Şehir menfaatine aykırı olan konulara da müdahale etmekten belediye başkanları olarak asla çekinmeyiz. Tabii bu müdahalelerden hoşlanmayanlar, her türlü tecavüzü yapacak güçteler. Ben tüm mecralardan geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür ederim, sağ olun. Emniyet, Valilik, İç İşleri Bakanlığı, savcılık duruma müdahale ettiler ve olayı ele aldılar” dedi.

Yılmaz Büyükerşen’e saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e saldırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler saldırı girişiminde bulunmuştu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların üzerinden kurusıkı silah çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Büyükerşen’e yapılan saldırıya AK Parti'den kınama geldi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yapılan saldırıya AK Parti’den kınama geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi saldırı girişiminde bulunmuştu. Olaya tepki gösteren AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Twitter hesapları üzerinden saldırıyı kınadı, Büyükerşen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, attığı Tweet'te "Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Yılmaz Büyükerşen’e yapılan saldırıyı nefretle ve şiddetle kınıyor, kendilerine geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise, 'Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Yılmaz Büyükerşen’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaştı.