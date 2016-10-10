1990’lı yıllardan bu yana pek çok tiyatro, konser, panel, seminer gibi etkinliklere ev sahipliği yapan Yılmaz Güney Sahnesi, 300 kişilik kapasiteyle yeniden hizmete girmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çalışmaların sürdüğü Yılmaz Güney Sahnesi inşaatında incelemelerde bulunarak Çankaya’ya yeni mekanlar kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Çalışmaları denetleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türk sinemasının sembol isimlerinden Yılmaz Güney’in adını, kendisine yaraşır bir mekanda yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Sanatçılarımız, aydınlarımız bu ülkenin değerleridir. Biz bu değerlere sahip çıkarak gelecek kuşakların da onları bilmesini, tanımasını sağlamaya çalışıyoruz. Hafta sonu Çiğdem Mahallesinde Can Yücel Parkı’nı hizmete açtık. Geçen hafta temelini attığımız Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ni en yakın zamanda tamamlayarak, Çankayamıza kazandıracağız. Bu ülkenin değerlerine yaşarken de sahip çıkıyoruz. Çankaya, Atatürk’ün ilçesi, bu ilçede sanat da sanatçı da daima yaşayacak" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesi’nde bulunan sahnenin modern ve konforlu yapısında bir dinlenme alanı ve kafeterya da Ankaralılara hizmet edecek.