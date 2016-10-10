Diğer
Kategoriler

Yılmaz Güney Sahnesi hızla yükseliyor

Çankaya Belediyesinin yeniden yapmak üzere yıktığı Yılmaz Güney Sahnesi’nin inşaatı hızla yükseliyor. Tiyatro, konser, panel, seminer gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan sahne, 300 kişilik kapasitesiyle Ankaralılarla yeniden buluşacak.

Yılmaz Güney Sahnesi hızla yükseliyor

10 Ekim 2016 11:52

1990’lı yıllardan bu yana pek çok tiyatro, konser, panel, seminer gibi etkinliklere ev sahipliği yapan Yılmaz Güney Sahnesi, 300 kişilik kapasiteyle yeniden hizmete girmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çalışmaların sürdüğü Yılmaz Güney Sahnesi inşaatında incelemelerde bulunarak Çankaya’ya yeni mekanlar kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Çalışmaları denetleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türk sinemasının sembol isimlerinden Yılmaz Güney’in adını, kendisine yaraşır bir mekanda yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Sanatçılarımız, aydınlarımız bu ülkenin değerleridir. Biz bu değerlere sahip çıkarak gelecek kuşakların da onları bilmesini, tanımasını sağlamaya çalışıyoruz. Hafta sonu Çiğdem Mahallesinde Can Yücel Parkı’nı hizmete açtık. Geçen hafta temelini attığımız Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ni en yakın zamanda tamamlayarak, Çankayamıza kazandıracağız. Bu ülkenin değerlerine yaşarken de sahip çıkıyoruz. Çankaya, Atatürk’ün ilçesi, bu ilçede sanat da sanatçı da daima yaşayacak" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesi’nde bulunan sahnenin modern ve konforlu yapısında bir dinlenme alanı ve kafeterya da Ankaralılara hizmet edecek.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!