İsrail’de inşaat sektöründe hizmet veren Türk şirketi Yılmazlar Holding'in sahibi ve Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, göreve başlayan İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh için 'Hoş geldin' mesajı yayımladı.

İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmasının ardından "Etkileyici" yorumu yapan Yılmaz, “Yeni Büyükelçinin ajandası yoğun olacak. Zor bir görev. Geçmiş hatalar artık yapılmasın. Yeni bir sayfaya ve başarıya tarafların ihtiyacı var. 23 yıldır İsrail’de inşaat sektöründe dev haline gelen Türk şirketinin sahibi olarak, 6 yıl aradan sonra taraflar arasında özlenen bir sahne yaşandı diyebilirim. Devamı gelsin inşallah diyorum. Ama İsrail Türkiye ilişikleri çok yıprandı. Aktörler aynı yerlerinde durmaktadırlar. Buradan zoraki bir aşk çıkarmak yerine mantıklı bir ilişki icat edilirse iki ülke menfaatine uygun bir sonuç elde edilecektir. Türkiye ve İsrail, birbirine ihtiyacı herkesten fazla olan iki ülkedir. Dürüstlük ve doğruluktan ayrılmadan yeni bir sayfa açmaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“Ciddi sorunlar var”

“İki ülke arasında ciddi sorunlar var” diyen Ahmet Reyiz Yılmaz, “Bu sorunların büyük çoğunluğu siyasi sorunlardır. İsrail'in terör örgütü dediği bir Hamas var. Bunu kabul etmeyen bir iktidar var. Gelecek adına iş hiç de kolay değil. Hem Türkiye hem de İsrail’de bu ilişkinin onarılmasını sevmeyen çevreler de var. Bunu iki tarafta unutulmamalıdır. İlişkileri düzeltirken iki taraf da kendi ilişkilerine odaklanmak zorundadırlar. İsrail'in Filistin ile olan meselesini konuşmak bir madde olmalı ama asla iki ilişkiyi şekillendiren ana madde olmamalıdır. Her detay konu üzerinde Türk İsrail ilişkisi konuşulmalıdır. Zira iki ülkenin de bugünlerde ihtiyacı olan şey öncelikle kendi menfaatleridir. İki ülkenin samimi ittifakı bölgeye yalnızca huzur getirecektir. O zaman bu huzurdan Filistin dahil herkes payını alacaktır. Bunun dışında karşılıklı acılar ve yaralar üzerinden siyaset geliştirmek geçmişte bir yarar sağlamadığı gibi gelecekte de kimseye bir yarar sağlamayacaktır. Bizim büyük resme bakarak hareket etme zorunluluğumuz ve büyük bir ülke olarak da böyle bir sorumluluğumuz var” diye konuştu

“Ekonomik ilişkiler yükseltilmeli”

İsrail Devleti'nin kuruluşunun yaklaşık 68 yıl olduğunu belirten Yılmaz, “Bu 68 yılın 23 yılında İsrail ülkesini inşa eden orada bir Türk şirketi var. Son zamanlarda hukuka aykırı bir ek vergi cezasına muhatap bırakılan bu şirket 23 yıl boyunca İsrail'de yasalara son derece saygılı hareket etmiş ve çok büyük projeleri İsrail ekonomisine kazandırmıştır. Türkiye'de adı İsrail ile özdeşleşen bir şirket bugünlerde kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere İsrail’de haksız bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Türk Devleti özellikle de Maliye Bakanlığı'mız İsrail'e yazdığı mektuplarda şirketimize karşı yapılan işlemin hukuka aykırılığını defalarca dile getirdi. Bugüne kadar ne yazık ki İsrail'de bu meselenin çözümü için bir ilerleme kaydedilememiştir. Hiç bir hukuki temeli olmayan ve geçmişte İsrail hükümeti tarafından muaf tutulduğumuz yabancı işçilerin İsrail'de istihdamını engelleyen yaptırım vergisi 12 yıl aradan sonra cezaları ile beraber 45 milyon dolarlık sözde ek vergi talebi olarak önümüze getirildi. Geçmiş dönemde bizlere yabancı işçi vergisinden muafsınız diyen ve bizim için İsrail mahkemelerine avukatlarını yollayan İsrail hükümeti bugün para verin diye savcısını yolluyor. Bu mesele niye bu kadar büyütüldü anlamak mümkün değil. Hiç bir tarafı hukuki olmayan bir haksız talep var ortada. Bu manada sayın yeni büyükelçi en azından meseleyi birinci ağızdan dinleyecek ve bu suni sorunu çözerek işe başlayacaktır diye düşünüyor ve ümit ediyoruz. Zira bugün itibari ile iki ülke arasında ekonomik ilişkilerde en sıcak ve en acil çözüm bekleyen konu bu haksız işlemin ortadan kaldırılması meselesidir” ifadelerini kullandı.

“Gaz ve savunma ihaleleri önem arz ediyor”

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “İlerleyen günlerde başta belli ki doğalgaz konusu ve yeni savunma ihaleleri de ekonomide konuşulacak konular arasında olacaktır. Başkaca ekonomik değeri yüksek projelerde masanın üzerine gelecektir ama öncelikle İsrail'de binlerce çalışanı ile yıllardır milyarlarca dolar değerinde projeler üreten ve İsrail'in son 23 yılını inşa eden Türk şirketinin uğradığı bu haksızlığa acil bir çözüm bulunması gerekmektedir” dedi.

