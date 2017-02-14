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Yılmaz Vural: 'Galatasaray'ı şampiyon yaparım'

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray teknik direktörlüğüne talip oldu.

Yılmaz Vural: Galatasarayı şampiyon yaparım

14 Şubat 2017 08:56

Galatsaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in geleceği tartışılırken ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sarı kırmızılıların teknik direktörlüğüne talip olduğunu canlı yayında açıkladı.

Vural, Beyaz TV'de katıldığı bir programda, ""Türk antrenörlerin beklentisidir, büyük takımları çalıştırabilmek. Biz de kendimizi layık gördük bu göreve. Benim geçmişte de açıklamam oldu. Türk antrenör yokmuydu da Riekerink'i göreve getirdiler. Göreve talip olmak, tabi Türkiye'de komik duruma düşüyorsunuz. Ben bugüne kadar hep talip oldum ama magazine konu olduk. İşte 19 cevapsız arama vb. Tabi ki kıyaslıyoruz biz kendimizi Avrupa tecrübemiz var. Şenol Güneş'ten sonra en çok maç yöneten benim. Böyle büyük bir kulüpte görev almayı hep arzu ettik. Zaten bize hep bu dönemlerde geliyorlar. Sezon başında göreve getirmiyorlar." ifadelerini kullandı.

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'Ben göreve gelirsem şampiyonluk kaçmaz'

Galatasaray'ın kendisini göreve getirdiği takdirde pişman olmayacağını belirten Vural, "Ben 3-5 sene önce olsa biraz daha rahat konuşurdum ama şimdi temkinli konuşuyorum. Kayserispor maçını Ünal Aysal'ın locasından izledim. Galatasaray'ı iyi tanıyorum, ben göreve gelirsem antrenör hatasıyla şampiyonluk kaçmaz. Ben göreve gelirsem ve şampiyonluk kaçarsa bu benim hatamdan olmaz. Deveye hendek mi atlatıyoruz, herşeyi yabancı yapar, Türk yapamaz mantığından sıyrılalım." dedi.

Etiketler: galatasaray, Yılmaz Vural


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