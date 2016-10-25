İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor A.Ş. ile birlikte, gelecek vadeden sporcuların tespit edilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi’nin 4. etabı devam ediyor. Cebebi Spor Kompleksi’nde devam eden çalışmalara, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı da katıldı. Çocuklarla eğlenceli dakikalar geçiren iki efsane isim, daha sonra genç yeteneklerle antrenmana çıktı.

Vural: “Eğitici problemimiz var”

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yılmaz Vural, projeyi duyar duymaz geldiklerine vurgu yaparak, “18 milyondan fazla çocuğumuz okula gidiyor. Avrupa’da bir sürü ülkenin nüfusundan fazla. Potansiyel burada duyuyor. Bunu işleyecek tesis ve eğitici lazım. İstanbul Belediyesi bu konuda aşmış zaten. Çok etkilendim. Çok güzel saha ve tesisler var. Her şey var. Dolayısıyla derler ya, un var, yağ var, helva neden yapılmıyor? İşte o helvayı yapmak lazım. Belediye büyük destek veriyor, tebrik ediyorum kendilerini. Neden sporcu olmuyor şikayetinden vazgeçmemiz lazım. Türkiye’de her şey maddi anlamda var ama eğitici problemimiz var. Burayı çözmek lazım” dedi.

“Olimpiyatlarda Türkiye birinci olabilir”

Almanya’da aldığı eğitimden bahseden Vural, “Ankara’da ben akademiyi bitirdiğimde öğretim görevlisi oldum, Almanya’ya gittim. Benim eğitimimi kabul etmediler. Çok bozulmuştum. İyi ki dedim kabul etmemişler. Almanya’daki gördüklerimle Türkiye arasında 50 sene fark vardı. Üstünde 3-4 olimpiyat geçmiş bilgiyi alıp eğitmeye çalışıyoruz ve maalesef nal topluyoruz. Bir araştırma yeri, enstitü kurulmalı. Yetenekler bulunmalı. Bir sürü çocuğumuz var işte, bunların arasından neler çıkar neler. Önemli olan hangi alanda eğilimli olduklarını bulabilirseniz, olimpiyatlarda Türkiye birinci olabilir” şeklinde konuştu.

Mandıralı: “Bizim zamanımızda gençler daha kıymetliydi”

Teknik Direktör Hami Mandıralı ise, yaptığı açıklamada, “Bizde sportif başarı düşünüldüğü için gençlere önem verdiğimiz söylenemez. Bizim jenerasyonumuz zamanında gençler daha kıymetliydi. Bize değer verdiler, biz de kendimizi gösterip Türk futbolunu bir yere getirmeye çalıştık. Şimdi de çok yetenekli gençler var ancak kulüpler şans vermiyor. Kaliteli yabancı oyuncular gelsin gençlerimize bir şey öğretsin istiyoruz. Gençlere kıymet verip iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. Türk insanı çok yetenekli fakat bir yere geldikten sonra duruyor. Bunun için çok çalışmak ve fedakarlık yapmak lazım. Umarım bu çocuklardan Türk futboluna hizmet edecek yetenekli isimler çıkar” diye konuştu.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı, daha sonra çocuklarla sahaya çıkarak antrenman yaptı. Trabzonspor’un ve Türk futbolunun efsane ismi Hami Mandıralı, minik sporcularla şut çalışması gerçekleştirdi.

Kaan Ülker

İSTANBUL