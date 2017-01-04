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Yine hafriyat kamyonu, yine ölüm

Esenyurt'ta sokaktan dönmeye çalışan beton mikseri, arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüyen 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu altına aldı. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yine hafriyat kamyonu, yine ölüm

04 Ocak 2017 17:06
Yine hafriyat kamyonu, yine ölüm - Tıkla İzle

Olay, Esenyurt'ta Ispartakule Caddesi Ardıçlı Mahallesi 793. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 793. sokağın kesişiminde dönmeye çalışan beton mikseri arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüyen Mervan isimli 7 yaşındaki Suriyeli bir çocuğu altına aldı. Talihsiz çocuğun arkadaşlarının bağırışları üzerine çevrede bulunan esnaf çocuğun yardımına koştu. Ancak Suriyeli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak beton mikserinin altında yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Mervan'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, şoför ise olay yerinden koşarak kaçtı.
7 yaşındaki çocuğun cenazesi, Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay anı kamerada
Kaza caddede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde çocuğun arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüdüğü görülüyor. Bu esnada sokaktan dönmeye çalışan bir beton mikseri çocuğu altına alıyor.

Emrah Kuş - Mehmet Altunışık 

 


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