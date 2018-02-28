YKS 2018 Başvuru tarihleri ve puan hesaplama

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2018 YKS kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesinden yayınlandı.Peki YKS 2018 Başvuruları ne zaman başlıyor, YKS 2018 sınav tarihleri ne zaman ? İşte yks ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

2018 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK ?

Sınav 23-24 Haziran 2018'de yapılacak

2018 YKS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR ?

Sınav başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak

2018 YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR OLACAK ?

Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

2018 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

2018 YKS SINAVI KONULARI NELER ?

2018 Türkçe YKS Konuları

Sözcük Anlamı, Söz Yorumu, Deyim ve Atasözü,Cümle Anlamı,Cümle Yorumu,Paragrafta Anlatım Teknikleri,Paragrafta Konu-Ana Düşünce,Paragrafta Yapı,Paragrafta Yardımcı Düşünce,Ses Bilgisi,Yazım Kuralları,Noktalama İşaretleri,Sözcüğün Yapısı,Sözcük Türleri,Fiiller,Sözcük Grupları,Cümlenin Ögeleri,Cümle Türleri,Anlatım Bozukluğu

2018 Tarih YKS Konuları

Tarih Bilimi,Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar,İlk Türk Devletleri,İslam Tarihi ve Uygarlığı,Türk-İslam Devletleri,Türkiye Tarihi,Beylikten Devlete (1300-1453),Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl),Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl),En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

1881’den 1919’a Mustafa Kemal,Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi,Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler,Türk İnkılabı,Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri,Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası,Atatürk’ün Ölümü,Yüzyılın Başlarında Dünya,İkinci Dünya Savaşı,Soğuk Savaş Dönemi,Yumuşama Dönemi ve Sonrası,Küreselleşen Dünya,Türklerde Devlet Teşkilatı,Türklerde Toplum Yapısı,Türklerde Hukuk,Türklerde Ekonomi,Türklerde Eğitim,Türklerde Sanat

2018 Din Kültürü YKS Konuları

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması,İnsan ve Din,İslam ve İbadetler,İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler, Hz.Muhammed’in Hayatı Örnekliği ve Onu Anlama.,İslam ve Bilim, Estetik, Barış,Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

2018 Matematik YKS Konuları

Sayılar,Sayı Basamakları,Bölme ve Bölünebilme,OBEB-OKEK,Rasyonel Sayılar,Basit Eşitsizlikler,Mutlak Değer,Üslü Sayılar,Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma,Oran Orantı,Denklem Çözme,Problemler,Kümeler,Fonksiyonlar,Permütasyon,Kombinasyon,Binom,Olasılık,İstatistik,2. Dereceden Denklemler,Karmaşık Sayılar,Parabol

Polinomlar

2018 Geometri YKS Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar,Dik ve Özel Üçgenler,Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar,İkizkenar ve Eşkenar Üçgen,Üçgende Alanlar,Üçgende Açıortay Bağıntıları,Üçgende Kenarortay Bağıntıları,Üçgende Eşlik ve Benzerlik,Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları,Çokgenler,Dörtgenler,Yamuk,Paralelkenar,Eşkenar Dörtgen Deltoid,Dikdörtgen,Çemberde Açılar,Çemberde Uzunluk,Daire Prizmalar,Piramitler,Küre,Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği,Vektörler-1,Doğrunun Analitiği,Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

2018 Felsefe ve Sosyoloji YKS Konuları

Mantık Konuları,Mantığa Giriş,Klasik Mantık,Mantık ve Dili,Sembolik Mantık,Psikoloji Konuları,Psikoloji Bilimini Tanıyalım,Psikolojinin Temel Süreçleri,Öğrenme Bellek Düşünme,Ruh Sağlığının Temelleri,Sosyoloji Konuları Sosyolojiye Giriş,Birey ve Toplum,Toplumsal Yapı,Toplumsal Değişme ve Gelişme,Toplum ve Kültür,Toplumsal Kurumlar

2018 YKS PUAN HESAPLAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ