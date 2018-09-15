'YKS ek yerleştirmede herkese yetecek kadar boş kontenjan var'

2018 YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirmede boş kalan veya kayıt yapılmayan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme başvuruları alınmaya başlandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşememiş adaylara ikinci bir şans olan ek yerleştirme döneminin, doğru yürütüldüğü takdirde büyük bir avantaja dönüşebileceğini kaydeden İstanbul Aydın Üniversitesi tanıtım ve rehberlikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sabahattin Kutlu, ek yerleştirmede tercih hakkı bulunan adaylara doğru tercih için tavsiyelerde bulundu.

Ne kadar boş kontenjan var?

Merkezi yerleştirmeden sonra 200 binden fazla boş kalan kontenjan olduğunu belirten Kutlu, “Bu sene tüm Türkiye'de 128 bin kişilik kontenjan boş kaldı. Bununla birlikte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan 70 bin aday var. Dolayısıyla şunda üniversitelerde 200 binden fazla boş kontenjan var. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda adaylar bu boş kontenjanları görebiliyorlar” dedi.

Kimler ek tercih yapabilir?

Ek tercihten kimlerin yararlanacağını da söyleyen Kutlu, “Bu yıl üniversite sınavlarına girmiş, 150 ve 180 barajlarını aşmış, tercih yapmış ama yerleşmemiş ve ya hiç tercih yapmamış adaylar için şuan bu kontenjanlar hazır bekliyor. Ancak tercih yapmış, yerleşmiş ve kaydını yaptırmamış adaylar ek tercih hakkından yararlanamıyor. Özel yetenek sınavıyla yerleşmiş adaylar için bir istisna söz konusu. Onlar da ek tercih de bulunabilir. Bu özelliklere sahip adaylar ek tercih hakkını kullanabilirler” diye konuştu.

“Ek tercih dönemi büyük fırsat”

Tercih yapma hakkına sahip yaklaşık 800 bin adayın olduğuna değinen Kutlu, “ Bunun yanı sıra 200 bin civarında da örgün kontenjan var. Bakıldığında mevcut adayların yüzde 25'i şuanda yerleşebilir durumda. Birçok aday şuan yeniden hazırlanmaya başladı. Birçok adayın da almış olduğu puan hedefleri için yerli değil. Dolayısıyla yerleşemeyen adayların bir kısmı ek tercihte tercih haklarını kullanmayacaklardır. Bu durum tercih yapacaklar için büyük bir fırsat” şeklinde konuştu.

“Ek yerleştirmede puanın üstünde bir tercih yapılamaz”

Ek yerleştirmede tercih yapmak için bir takım koşulların olduğunu ifade eden Kutlu, “Genel yerleştirmede yapıldığı gibi puanın üstünde bir tercih yapma durumu ek yerleştirme için geçerli değil. Adaylar aldıkları puanı ek kontenjan kılavuzu ile eşlemek durumundalar. Tercih yapabilmek için belirtilen taban puana adayın puanın yetmesi ya da yüksek olması veya seçilecek bölümün taban puanının oluşmamış olması gerekiyor. Puanların ve boş kontenjanların doğru değerlendirilmesi durumunda ek yerleşmede yerleşme oranının oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Bunun dışında bu yıla özel bir durum var. Bu yıl uygulanan yeni puan sistemiyle birçok aday yanlış tercih yaptı. Birçok aday girebilecekleri üniversitelere maalesef giremediler. Şuan her şey açık, puanlar belli, adayların da puanları belli. Doğru destek alınıp, puanlar doğru değerlendirilirse, birçok aday ek tercih yoluyla üniversiteli olacak” dedi.

“Adaylara yetebilecek kadar boş kontenjan var”

Hangi bölümlerde kontenjan açığının yüksek olduğunu da aktaran Kutlu, “Tıp, hukuk, PDR, mühendislikler, öğretmenlikler, sağlık bölümleri ve ön lisans programları olmak üzere birçok bölümde boş kontenjan var. Hepsinde 2 bin dolaylarında açık var. Adayların girebileceği ve onlara yetebilecek kadar boş kontenjan var. Adaylara tavsiyem; şansları şuan çok fazla yeter ki buna zaman ayırsınlar, kılavuzları dikkatle incelesinler ve gerekiyorsa destek alsınlar. Üniversitemiz ek tercihler için de tercih merkezi oluşturdu. Orada rehberlik uzmanlarımız ile bir yazılım yaptık. Adaylar merkezimizde tercihine ve puanlarına uygun tüm bölümleri süzebiliyor ve ek kontenjan kılavuzunun kendilerine sağladığı bütün imkânları görebiliyor. Gelip merkezimizden destek alsınlar ve bir yıl daha beklemesinler” ifadelerinde bulundu.

Dün başlayan ek yerleştirme süreci 20 Eylül 2018 tarihinde son bulacak.