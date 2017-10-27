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Yoğun bakımdayken paylaşımı İrem Derici’yi yaktı

Ünlü sanatçı İrem Derici’nin Bursa’da 29 Ekim’de vereceği konser iptal edildi.

Yoğun bakımdayken paylaşımı İrem Dericiyi yaktı

27 Ekim 2017 10:17

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre yoğun bakımda yatan İrem Derici'nin sosyal medya hesapları çalındı. Çalınan sosyal medya hesabından birçok uygunsuz içerik paylaşımı yapılırken Bursaspor ile ilgili bir kullanıcın küfürlü içeriği de paylaşıldı. O içerikten sonra birçok Bursalı kullanıcı İrem Derici'yi eleştirmişti.

Gelen tepkiler üzerine İrem Derici’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Atatürk Stadyumu Meydanında vereceği konser iptal edildi. Bursasporlular, sosyal medyada #Bursasanaağırgelirİrem başlıklı kampanya başlatmışlardı. Bursa Büyük Şehir Belediyesinden yapılan açıklamada” 29 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilmesi planlanan İrem Derici konseri iptal edilmiştir. Kutlama programları 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'daki fener alayı ile başlayacak. Saltanat Kapı'da başlayacak yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son bulacak. Burada ses ışık ve müzik gösterileri yapılacak. Cumhuriyet Bayramı resmi töreni ise 29 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Atatürk Heykeli önünde yapılacak. Resmi geçit töreninin ardından da Cumhuriyet alanı, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanı güzergahında Cumhuriyet alayı yapılacak" denildi. 

Zafer Peker
 

Etiketler: irem derici

 

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