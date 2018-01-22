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Yoğun kar yağışı İsviçre’de kara ve demiryollarını kapattı

İsviçre’de yoğun kar yağışı kara yollarını ve geçitleri kapattı. İsviçre Alpleri'nde kayak merkezlerine gidenler mahsur kaldı. Tatilleri biten turistler evlerine geri dönemedi.

Yoğun kar yağışı İsviçrede kara ve demiryollarını kapattı

22 Ocak 2018 18:48

İsviçre ve Avusturya St. Anton’da Zermatt’a giden demiryolları ve karayolları kapandı. Yetkililer güvenlik nedeniyle insanları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

İsviçre’nin kayak merkezinde 13 bin turist mahsur kaldı. Bazı turistler Zermatt’tan helikopterlerle taşınırken daha sonra hava şartlarının elverişsiz olması sebebiyle helikopter uçuşları durduruldu.

Zermatt’ta yetkililer helikopterleri kullanarak karları temizlemeye çalışıyor.

Avusturya’da St Anton’da polis, arabaların şehre giriş ve çıkışlarını sınırladı. Zorunlu durumlarda İtfaiye yolculara eskortluk yapıyor. İnsanlar, kar yağışından sonra güçlü rüzgarın bir çok yerde büyük çığ tehlikesi oluşturabileceği ihtimaline karşı uyarıldı.

Etiketler: isviçre, kar yağışı

 

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