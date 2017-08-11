Yok Artık Dedirten Kazalar Kamerada!

Sivas’ta 2017 yılının ilk gününden bugüne kadar yüzlerce kaza meydana geldi. Kazaların büyük bölümü maddi hasarla atlatılmış olsa da ölüm ve yaralanmalar da gerçekleşti. MOBESE kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülere bakıldığında kazaların genelde dikkatsizlik ve kural ihlalinden kaynaklandığı görülüyor.

Telefona bakarken otomobil çarptı

Kameralar tarafından kaydedilen yayaya çarpma şeklinde gerçekleşen kazaların birinde yaya kaldırımı yerine yolda yürüyen yaşlı bir kadına otomobil çarpıyor. Bir diğerinde ise yaya geçidi yerine kavşağın ortasından geçmek isteyen ve elindeki telefona bakan genç kadına otomobil çarpıyor. Bir diğer kazada ise üç kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

Kural ihlali, dikkatsizlik ve aşırı hız

İzlenen görüntülerde kazaların genel olarak kural ihlali, aşırı hız ve dikkatsizlikten kaynaklandığını görmek mümkün. Işıklara ve geçiş üstünlüğü kuralına uymayan bir çok sürücü kavşaklarda kazalara neden oluyor. Dikkatsiz bir sürücü, yoldan çıkıp refüje girip elektrik direğine çarparak duruyor. Aşırı hızlı araçlar ise yoldan çıkıp taklalar atarak paramparça oluyor.

Onur Erden