YÖK Başkanı Saraç'tan ALES sorununa çözüm sinyali

YÖK Başkanı Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES'in puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saraç, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur. Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."

Pelin Üzek Kılıç