YÖK gelen şikayetler üzerine doçentlik sınav sürecine ilişkin çalışma başlattı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, doçentlik sınavı sürecine ilişkin adaylardan gelen şikayetler üzerine konuyla ilgili bir çalışma başlattıklarını belirterek, “Dünyadaki benzer sistemler incelendi. Bu kapsamda üniversitelerimize bir yazı gönderip, konuya ilişkin görüşlerini bildirmelerini talep ettik. Bu çalışmamızı kısa süre içerisinde sonlandırarak sizlerle paylaşmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Saraç, tüm üniversite rektörlüklerine gönderilen görüş sorma yazısında ise şunları kaydetti:

“Yükseköğretim Kurulu tarafından dünyadaki diğer yükseköğretim sistemlerindeki gelişmeler ve doçent adaylarımızın Kurulumuza ilettikleri görüş ve öneriler de dikkate alınarak mevcut doçentlik süreci ile ilgili değerlendirme ve gerekiyorsa yeni bir düzenleme yapılması düşünülmektedir. Mevcut durumda doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilmekte; başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların her biri için Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jüri tarafından önce eser incelemesi yapılmakta, ardından da sözlü sınavda başarılı olan adaylara doçent unvanı verilmektedir. Doçentlik kadro atama süreci ise yükseköğretim kurumlarımızın senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulumuzca onaylanan kriterlere göre gerçekleştirilmektedir. Doçentlik sistemiyle ilgili unvan ve kadro atama süreçlerine ilişkin olarak aşağıdaki hususlar kapsamında değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda ekteki konulara ilişkin üniversitenizin görüşünün 6 Kasım 2017 tarihine kadar yazılı ve personel@yok.gov.tr adresine e-posta olarak bildirilmesini rica ederim.”

Pelin Üzek Kılıç

