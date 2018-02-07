YÖKDİL başvuruları alınmaya başladı? İşte 2018 YÖKDİL başvuruları ne zaman, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevabına haberimizden ulaşabiliriniz...

YÖKDİL başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 17 Mart'ta 30 ilde 35 sınav merkezinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için (YÖKDİL) başvurular başladı.

YÖK tarafından 17 Mart Cumartesi günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00'de tek oturum halinde gerçekleştirilecek dördüncü YÖKDİL için başvurular 7-16 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Dördüncü YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

SINAVIN BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL'İN GEÇERLİLİK SÜRESİ OLACAK MI?

YÖKDİL'in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır.