Çin, Apple’ın patlayan bir iPhone sorunu olduğunu bildirdi

Çin’de iPhone’lar sadece beklenmedik şekilde kapanmakla kalmıyor, görünüşe göre de patlıyorlar.

Şanghay Tüketici Konseyi (SHCC), Şanghay Belediye Halkı Konferansı üyesi tarafından yönetilen bir tüketici gözlemcisi grubunun, 2 Aralık’ta web sitesinde sekiz iPhone’un 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında patladığı konusunda bir bildirimde bulundu. Bay Zhang, SHCC’ye, Kasım 2014’te satın aldığı iPhone 6’nın bu yıl 30 Eylül’de bekleme modunda iken dumanlar çıkarak, kendiliğinden yandığını bildirdi.

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