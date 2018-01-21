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Yol ortasında duran otomobil, zincirleme kazaya neden oldu

Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, bulvar üzerinde durunca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Biri ambulans 4 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Yol ortasında duran otomobil, zincirleme kazaya neden oldu

21 Ocak 2018 05:50

Kaza, gece yarısı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinde seyreden 40 EC 719 plakalı otomobil, Çiftlik Kavşağı’nda aniden yol ortasında durdu. Aracın arkasında seyreden 06 T 3766 plakalı taksi ile 34 UU 0469 plakalı otomobil, aniden duran araç yüzünden hızlarını alamayarak çarpıştı.

Kaza içinde kaza meydana geldi

Kaza yerine gelen polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı. Aynı istikamette ilerleyen 06 DZ 5316 plakalı özel ambulans, trafik polislerince yavaşladığı sırada arkadan gelen 06 AG 3877 plakalı otomobil de önce ambulansa, daha sonra da 06 T 3766 plakalı taksiye çarparak durabildi. Taksi, çapmanın etkisiyle 06 AG 3877 plakalı otomobil ile beton bariyerler arasında asılı kaldı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü T.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücünün ilk müdahalesini ambulansta gerçekleştirdi. T.G. daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası kaçan 40 EC 719 plakalı otomobilin sürücücü, polis ekiplerinin takibi sonucu kaza yerinden 4 kilometrede ileride yakalandı. Alkollü olduğu belirtilen şahsın aracından içki şişeleri çıktı.
Kaza hakkında inceleme başlatıldı. 

Etiketler: ankara, zincirleme kaza

 

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