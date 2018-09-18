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Yol verme kavgasında bıçaklar konuştu: 5 yaralı

Yol verme kavgasında bıçaklar konuştu: 5 yaralı
Yol verme kavgasında bıçaklar konuştu: 5 yaralı

Osmaniye’de yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kadirli yolunda meydana gelen olayda, iddiaya göre, Cevdetiye Kooperatifi sürücüsü İzzet Varisli (55) seyir halindeyken yavaş gittiği ve yol vermediği gerekçesiyle arkasındaki aracın sürücüsü servis aracının önüne geçti. İsmi öğrenilemeyen sürücü ile Varisli arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra Osmaniye merkezdeki Cevdetiye Durağı'na giden şahıslar burada kavgaya tutuştu. Bıçaklı sopalı kavgada İzzet Varisli (55), Fevzi Varisli (18), Edip Gönül (41), Ahmet Petek (52) ve Metin Gönül (52) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler ekipleri olaya müdahale etti. 112 Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İbrahim İmat
 

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