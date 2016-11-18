Mardin’in Derik ilçesi Denktaş Mahallesi yakınlarından geçen Derik- Viranşehir karayoluna patlayıcı tuzaklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine gittiğinde karayoluna yüklü miktarda patlayıcının tuzaklandığını tespit etti. Bomba imha uzmanı polislere haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, patlayıcının yaklaşık 250 kilogram olduğunu ve 400 metre kablo döşenerek tuzaklandığını belirledi. Yapılan incelemenin ardından karayolu trafiğe kapatılarak, patlayıcı imha edildi. Patlamanın ardından yolda dev bir çukur oluştu. Patlayıcının imha edilmesi ve oluşan çukurun kapatılmasıyla yol tekrar araç trafiğine açıldı. El yapımı patlayıcının kontrollü bir şekilde infilak ettirilme anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Bu arada olay sonrası başlatılan operasyonda 1 PKK’lı terörist öldürülmüştü.

Mehmet Salih Keskin

