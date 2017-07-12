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Yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

Eskişehir’de, iki çocuğu ile yolun karşısına geçmekte olan babanın yanından fırlayan bir çocuğuna otomobil çarpması MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

12 Temmuz 2017 12:01
Yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı - Tıkla İzle

Eskişehir kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. İlk görüntüdeki kazada, bir babanın iki çocuğuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışması ve bir süre sonra yanından fırlayan bir çocuğuna otomobilin çarpması yer alıyor. Ayrıca, kontrolsüz yola çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı bir başka otomobilin önce otomobile, ardından da akaryakıt istasyonuna girmesi de kameralar tarafından an be an kayıt altına alındı.

İlgililer, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için vatandaşları trafik kurallarına riayet etmeleri hususunda uyardı.

Kadir Çetin


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