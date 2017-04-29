Yola uçan evrağını almaya çalışırken araç çarptı

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 11.00 sıralarında E-5 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe’den Sultanbeyli istikametine giden 06 FRZ 64 plakalı otomobilin sürücüsünün evrağı, seyir halinde araç içerisinden yola uçtu. Evrağın uçtuğunu gören şoför, yol kenarında otomobilini durdurarak yolun ortasındaki kağıdı almak istedi. O esnada 34 YR 6792 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun ortasındaki adama çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola uçan evrağını almak istersen araç çarptı

Ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın nedeninin araştırdı. Sürücüye çarpan şoför, yolun ortasında bir şahsın yoldan bir şeyler almaya çalıştığını iddia etti. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur



