Yolcu minibüsleri Basın Ekspres yolunu birbirine kattı

Basın Ekspres Yolu Sefaköy Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle başta yolcu minibüsleri olmak üzere bazı araçlar kavşağa tersten girerek trafiği birbirine kattı.Yolcu minibüslerinin tıka basa dolu olduğu görülürken o sırada yoldan başka araçların geçmemesi olası faciayı önledi.Minibüs şoförlerinin yolcuları ve trafikteki diğer araçları tehlikeye attığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsler ters yönden ilerleyerek yollarına devam ediyor.Bu sırada bazı sürücülerin de minibüslerin arkasından gittiği görülüyor. Trafikte bulunan diğer araç şoförlerinin tepkisine aldırış etmeyen minibüsler yollarına devam etti.

Volkan Kayalar