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Yolcu otobüsleri alev alev yandı!

Bursa'da park halinde bulunan 6 yolcu otobüsü alev alev yandı.

Yolcu otobüsleri alev alev yandı!

29 Nisan 2017 09:04
Yolcu otobüsleri alev alev yandı! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay gece 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki bir otomotiv servis firmasının park alanında gerçekleşti.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başlayan bir yolcu otobüsünden diğerlerine sıçrayan alevler kısa sürede 6 otobüse ulaştı. Otobüsler alevlere teslim olurken güvenlik personeli 110'u arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede Bursa İtfaiyesi tarafından 10 ekip sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken 6 otobüs kullanılamaz hale geldi, 1 otobüste yangından dolayı hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıkma ihtimali üzerinde duruyor. Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Öte yandan yanan otobüslerin turizm firması tarafından ikinci el olarak otomotiv şirketine verildiği, satılmak üzere müşteri beklediği öğrenildi.  

Yusuf Ali Arslan
 


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