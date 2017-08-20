Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

Bolu'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Cankurtaran mevkiisinde Ankara istikametine seyir halinde olan Candan K. idaresindeki 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette gitmekte olan Ercan K. idaresindeki 50 DN 193 plakalı kamyona çarptı. Kazada, otobüsün önünde sıkışan yolcu Onur Canyılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste bulunan 21 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste sıkışan sürücüyü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik Ankara yönüne tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Faruk Çidem