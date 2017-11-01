Yolcu otobüsü şarampole indi, 3 yolcu şoka girdi

Kaza, 05.00 sıralarında Konya-Antalya Çevre Yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya yönüne giden içerisinde 20 yolcunun bulunduğu Şinasi Y. yönetimindeki 38 KC 826 plakalı yolcu otobüsü, Sakaltutan Dere mevkisinde sürücünün yedek şoförü uyandırmak için durmak istediği sırada şarampole inerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ve güvenlik görevlileri yolcuları otobüsten indirerek farklı bir otobüse bindirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayın şokuna giren 3 yolcu kontrol amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin