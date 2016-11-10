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Yolcu otobüsü TIR’la çarpıştı: 1 ölü, 29 yaralı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, yolcu otobüsüyle TIR’ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Yolcu otobüsü TIRla çarpıştı: 1 ölü, 29 yaralı

10 Kasım 2016 07:14
Yolcu otobüsü TIR’la çarpıştı: 1 ölü, 29 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar-Ankara karayolunun 1’inci kilometresinde Ankara’dan Balıkesir istikametine gitmekte olan M.K. idaresindeki 16 NED 98 plakalı yolcu otobüsü, A.M.K. idaresindeki 06 JSV 17 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazada, yolcu otobüsünde muavin olarak bulunan Gökhan Kara (24), olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü M.K. ile birlikte 29 yolcu da yaralandı. Kara’nın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir ve Polatlı’daki çeşitli hastanelerde tedavi alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Emekli hakimin korktuğu başına geldi
Otobüste yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki emekli hakim Mustafa Koçoğlu, kaza anını anlattı. Emekli hakim Koçoğlu, kaza olma riskini göz önünde bulundurarak her zaman otobüste arka koltukları tercih ettiğini ancak bu defa oğlunun internetten bileti 1 numaralı koltuğa aldığını belirterek, korktuğunun başına geldiğini söyledi. Koçoğlu, "Önde hiç oturmazdık. İnternetten oğlum ayarladı. Kendi kendime 'Bir kaza olursa, ön taraftayım, yani kurtulabilecek miyim?' diye de aklıma geldi. Endişelendim. Daha önceki yolculuklarımda böyle bir şey olmazdı. Korktuğum başıma geldi" dedi.

"Muavin o sırada öndeki koltuğunda oturuyordu, orada sıkıştı ve her tarafı parçalandı"
“Gece saat 10:00’da Ankara’dan hareket ettik” diyen Koçoğlu, kazayı şöyle anlattı:
“Ben Burhaniye yolcusuyum. Şoförün arkasındaki 1 numaralı koltukta oturuyordum. Hafif yan oturuyordum. Uyumuyordum ama gözlerim yarı kapalı, yarı açık bir şekilde dinleniyordum. Sağ tarafta 2’li koltuklar, benim olduğum tarafta tekli koltuklar vardı. Sağ tarafımdaki yolcular birden bire feryat etmeye başladılar. Bağırıp, çığlıklar atıyorlardı. Son anda baktığımda şiddetli bir patlama oldu. Önümüzdeki kamyonun kasası, otobüsün sağ tarafından içeri girdi. Muavin o sırada öndeki koltuğunda oturuyordu. Muavin orada sıkıştı ve her tarafı parçalandı. Yan tarafımda oturan karı-kocadan erkeğin kafasını, az kalsın kamyonun kasası parçalayacaktı. Burnu falan kanadı, onunla ilgilendim. Eşi bağırıyordu, onun da bacakları kırılmış. Herkesle birlikte şoför de şoka girdi. Şoförün nasıl çıktığını da anlamadım. Oradan çıktı ve kayboldu." 

Kadir Çetin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu


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